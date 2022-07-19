ЗСУ вдарили по стратегічному для РФ Антонівському мосту в тимчасово окупованому Херсоні
Українська армія вдарила по ворожим позиціям поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливий для російських військових
Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у телеграмі.
Кореспондент виклав відео, на якому зафільмовано Антонівський міст після роботи наших військових.
Також в місцевих телеграм-каналах повідомляють про пожежу поблизу мосту, де окупанти розташували свою зброю та техніку.
В ефірі національного марафону радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань підтвердив, що ЗСУ вдарили по базі російських окупантів, яка знаходилася біля Антонівського мосту.
"Є точне попадання у районі Антонівського мосту, а саме між мостами через Дніпро і Конку, біля кафе "Наірі" й автостанції. Там є такий майданчик, де орки зробили дуже потужні укріплення, розташували багато зброї, розташувався саме військовий підрозділ, який займався охороною і був потужним блокпостом між мостами. Зараз там потужний вибух і здіймається дим. Це свідчить про те, що це було точкове знищення саме військового розташування орків біля Антонівського мосту", - розповів на ефірі Сергій Хлань.
Також місцеві мешканці повідомлять про гучні вибухи у Чорнобаївці.
- У тимчасово окупованій Новій Каховці (Херсонська область) знову чутно вибухи на військових об'єктах РФ.
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