Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у телеграмі.

Кореспондент виклав відео, на якому зафільмовано Антонівський міст після роботи наших військових.

Також в місцевих телеграм-каналах повідомляють про пожежу поблизу мосту, де окупанти розташували свою зброю та техніку.

В ефірі національного марафону радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань підтвердив, що ЗСУ вдарили по базі російських окупантів, яка знаходилася біля Антонівського мосту.

"Є точне попадання у районі Антонівського мосту, а саме між мостами через Дніпро і Конку, біля кафе "Наірі" й автостанції. Там є такий майданчик, де орки зробили дуже потужні укріплення, розташували багато зброї, розташувався саме військовий підрозділ, який займався охороною і був потужним блокпостом між мостами. Зараз там потужний вибух і здіймається дим. Це свідчить про те, що це було точкове знищення саме військового розташування орків біля Антонівського мосту", - розповів на ефірі Сергій Хлань.

Також місцеві мешканці повідомлять про гучні вибухи у Чорнобаївці.