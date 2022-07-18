У Новій Каховці чути вибухи на військових об'єктах росіян, — Сергій Хлань
У тимчасово окупованій Новій Каховці (Херсонська область) знову чутно вибухи на військових об'єктах РФ
Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
"У Новій Каховці багато промислових підприємств. Відповідно, є велика кількість складів. Зокрема, саме тому росіяни розміщують там свої боєкомплекти, сподіваючись, що вони будуть у безпеці. Щойно зафіксовано ще прильоти, тому орки дуже помиляються", — зазначив він.
Хлань також опублікував фото вибуху у Новій Каховці. За його словами, вибух стався "в районі асфальтного заводу на об'їзній".
"Цікаво, а Нова Каховка обжене по "серіям" Чорнобаївку?", - прокоментував він.
18 липня міськрада повідомила, що у Маріуполі окупанти постійно перевіряють людей нібито для "забезпечення безпеки", в місті встановили десятки блокпостів
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