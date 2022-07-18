У Маріуполі окупанти постійно перевіряють людей нібито для "забезпечення безпеки", в місті встановили десятки блокпостів, - міськрада
У Маріуполі російські окупанти встановили численні блокпости та постійно перевіряють місцевих жителів
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Зазначається, що під виглядом забезпечення безпеки, окупанти постійно перевіряють маріупольців.
"Це ще одне свідчення, що окупанти перетворили мирне місто на безкінечне коло фільтраційних перевірок, де люди не можуть почуватися вільно та не мають на це права. "Демократія" по-російськи", - коментує міська рада.
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