Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Зазначається, що під виглядом забезпечення безпеки, окупанти постійно перевіряють маріупольців.

"Це ще одне свідчення, що окупанти перетворили мирне місто на безкінечне коло фільтраційних перевірок, де люди не можуть почуватися вільно та не мають на це права. "Демократія" по-російськи", - коментує міська рада.