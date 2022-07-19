Знищення Антонівського мосту може призвести до знищення великого угруповання російських військ на Херсонщині, - експерт Defense Express Рябих

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Зараз виникає дуже багато питань щодо обстрілу Антонівського мосту. Оскільки дуже швидко зʼявились кадри куди і як потрапили снаряди по мосту. Однак щодо тактичного значення цього мосту, то тут все дуже просто. Антонівський міст є основною лінією постачання для окупантів на лівому березі Дніпра. Вони знаходяться під прицілом Збройних сил України. ЗСУ дуже успішно знищують склади та командні пункти в тилу ворога. Тому можна говорити, що українські війська готують зону забороненого доступу на цьому напрямку", - пояснив Рябих.

Експерт вважає, що ударами по Антонівському мосту ЗСУ натякає окупантам про те, що вони можуть бути відрізані від основних сил.

"Якщо окупанти на лівому березі Дніпра не покинуть нашу територію, то вони можуть бути відрізані від основних сил. ЗСУ про це їм натякають, вдаривши по Антонівському мосту. Так, що росіянам слід подумати про "жест доброї волі" на цьому напрямку і покинути нашу територію. Якщо ЗСУ знищать Антонівський міст, то окупанти на лівому березі Дніпра незабаром будуть знищені", - додав він.

19 липня ЗСУ вдарили по ворожих позиціях поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливим для російських військових