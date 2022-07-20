На Антонівському мосту пролунало 4 вибухи, стоїть сильний дим над ракетною частиною росіян у Новій Каховці, - депутат Херсонської облради Хлань
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що під ранок пролунало чотири потужні вибухи на Антонівському мосту, а також місцеві повідомляють про дим над ракетною частиною росіян у Новій Каховці
Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Сьогодні, 20 липня, близько 04.30 год повідомили про чотири дуже потужні вибухи на Антонівському мосту. Зараз над мостом стоїть дим. У Новій Каховці, над місцем, де була розташована ракетна частина росіян, також здіймається густий дим", - зазначив Хлань.
Депутат додав, що учорашні прильоти по Антонівському мосту були зосереджені по угрупованню російських окупантів.
"Учора ЗСУ знищили розташування ворога, яке знаходилось біля Антонівського моста. Там були окопані орки й російська техніка. Саме туди вчора влучно прилетіло, але зачепило також і міст. Проте головною метою були росіяни, яких знищили", - зауважив Сергій Хлань.
- 19 липня експерт Defense Express Валерій Рябих повідомив, що ЗСУ можуть знищити Антонівський міст, щоб відрізати російські війська на лівому березі Дніпра.
- Того ж дня політолог Володимир Молчанов припустив, що російські окупанти опиняться в оперативному оточенні, якщо знищити всі мости поблизу Херсона.
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