English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Повномасштабна війна РФ проти України: кількість поранених дітей зросла до понад 693

Повномасштабна війна РФ проти України: кількість поранених дітей зросла до понад 693

28 липня, 2022 четвер
08:48
війна з Росією діти війна

В Україні 358 дітей загинуло, іще понад 693 отримали поранення від початку повномасштабного вторгнення Росії

Про це повідомив Офіс генерального прокурора в телеграмі.

"Більше ніж 1051 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 28 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 358. Зросла кількість поранених - понад 693", - наголосили ювенальні прокурори.

Цифри не остаточні, адже їх продожують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 363, Харківській - 195, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 57, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.

Унаслідок російського обстрілу Миколаївського району Миколаївщини 27 липня поранення отримали хлопчики 14 та 12 років.

У той же день від ворожого мінометного обстрілу Прудянки Дергачівського району Харківщини дістав поранення 12-річний хлопчик.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2197 закладів освіти. З них 223 зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Росія
Миколаївщина
Харківщина
Військові новини
Офіс генпрокурора
Читайте також:
26 липня, 2022 вiвторок
Розвідка Британії висунула власну версію мети ракетного удару по порту в Одесі
Дональд Трамп
27 липня, 2022 середа
Трамп попередив, що США ризикують повторити долю СРСР
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
26 липня, 2022 вiвторок
До HIMARS в Україну прибув старший брат - MARS-II. Колонка Сергія Згурця
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.92
    Купівля 38.92
    Продаж 39.95
  • EUR
    Купівля 39.17
    Продаж 40.48
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
28 липня
09:42
ЗСУ знищили втрати окупантів
РФ втратила близько 40 230 військових, 1742 танки й 729 дронів за час повномасштабної війни проти України
09:38
День Української Державності
"Ще далеко не всі вороженьки – як роса на сонці, але ми – козацького роду": Зеленський привітав із Днем української державності
09:33
Метро Київ
У київській підземці перестала працювати оплата за проїзд банківською картою
09:27
Ексклюзив
Андрій Тетерук
Путін запустив незворотний процес розпаду імперії 24 лютого, - український військовий Тетерук
09:23
Оновлено
Росіяни завдали ракетного удару по Київщині
Росіяни завдали ракетного удару по Київщині: пошкоджено об’єкт інфраструктури, інформації про постраждалих немає
09:21
На Донеччині росіяни за добу вбили 5 цивільних, іще 8 поранили
09:13
Рашисти продовжують обстрілювати Миколаїв та область
Росіяни завдали ракетних ударів по Миколаєву: зруйновано школу та пошкоджено університет і будинки
08:26
Дніпропетровщина
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено будинки, газовід і водопровід
08:22
Ексклюзив
гаубиця M777
ЗСУ нищать ворога не тільки з сучасних САУ: які "сюрпризи" для армії РФ має гаубиця M777
08:20
Київ
День хрещення Київської Русі - України та української державності: історія свят
08:15
Ексклюзив
Микола Княжицький
Українська влада повинна чітко, по суті, оперативно і з повагою відповідати на листи Спартц, — нардеп Княжицький
08:07
ФСБ
Російська ФСБ посилила контррозвідку у прикордонних з Україною районах
08:05
Оновлено
Ракетний удар
РФ завдала понад 10 ракетних ударів по Чернігівщині: є влучання в лісовий масив
07:52
білоруські військові
Війська Білорусі проводять інженерні обладнання позицій та запускають безпілотники для розвідки на Волинському та Поліському напрямках
07:38
Польща
Відтепер українські біженці можуть отримати посвідку на проживання в Польщі Diia.pl
07:28
окупанти рф
Окупанти безуспішно штурмували кілька напрямків, закріплюються біля Вершини, - Генштаб ЗСУ
07:00
Караваєв, Шапаренко
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
06:57
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин заявив, що КНДР готова до будь-якого військового зіткнення із США
06:19
Ісламістські бойовики здійснили теракти в Малі
Ісламістські бойовики здійснили теракти в Малі: вбито 18 людей
06:05
Оновлено
Харків, обстріл
Росіяни двічі за ніч обстріляли Харків
05:50
Західну зброю та техніку переправляє в Україну спеціальний військовий осередок, - NYT
05:18
Росіяни спроможні лише на дві значні наступальні операції в Україні, - ISW
04:41
Рашисти продовжують обстрілювати Миколаїв та область
У Миколаєві пролунали вибухи
04:14
окупанти
Експерти бачать ознаки виснаження російської армії -, NYT
02:42
На фото Збройні сили України
Українські захисники уразили 5 опорних пунктів росіян на Півдні
02:21
"Повернись живим" зібрав понад 4 млрд грн для ЗСУ з початку року
01:35
На фото новинна стрічка
Законодавці США закликали Facebook, Twitter і Telegram посилити боротьбу з російською дезінформацією
01:06
Пожежа в квартирі
В Одеському порту спалахнула пожежа
00:54
Знищена російська військова техніка
США вважають, що в Україні було вбито або поранено понад 75 тисяч росіян
00:54
окупанти рф
Щоб поховати усіх вбитих в Україні росіян, треба 24 футбольних поля, - Міноборони
00:27
Валерій Залужний
Залужний поговорив з начальником штабу оборони збройних сил Канади про перспективи постачань зброї
00:12
окупанти рф
Умисний етноцид. Росія відправляє на війну з Україною бурятів, дагестанців і тувинців, - Подоляк
00:08
На фото пасажирський пором Tallink M/S Isabelle
Шотландія розмістила українських біженців на круїзному лайнері
2022, середа
27 липня
23:59
Ганна Маляр
З повідомлень про "контрабанду зброї" стирчать вуха російської ІПСО, - Ганна Маляр
23:48
експорт продовольства зерно порт
Експорт українського зерна: показали мапу маршрутів морських караванів
23:45
Нова Каховка
Біля Нової Каховки підірвали склад окупантів, — депутат облради
23:44
Обмін полоненими між США та Росією
Блінкен планує поговорити з Лавровим про обмін полоненими
23:40
Володимир Зеленський
Робимо все, щоби в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей, - Зеленський про обстріли Антонівського мосту
23:31
Аналітика
Сергій Згурець
HIMARS вирішать долю нових російських "Бук-М2". Колонка Сергія Згурця
23:31
F-22 Raptor
США надішлють до Польщі 6 винищувачів F-22 Raptor
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV