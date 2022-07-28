Повномасштабна війна РФ проти України: кількість поранених дітей зросла до понад 693
В Україні 358 дітей загинуло, іще понад 693 отримали поранення від початку повномасштабного вторгнення Росії
Про це повідомив Офіс генерального прокурора в телеграмі.
"Більше ніж 1051 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 28 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 358. Зросла кількість поранених - понад 693", - наголосили ювенальні прокурори.
Цифри не остаточні, адже їх продожують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 363, Харківській - 195, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 57, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.
Унаслідок російського обстрілу Миколаївського району Миколаївщини 27 липня поранення отримали хлопчики 14 та 12 років.
У той же день від ворожого мінометного обстрілу Прудянки Дергачівського району Харківщини дістав поранення 12-річний хлопчик.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2197 закладів освіти. З них 223 зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.
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