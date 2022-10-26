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Реальність підриву Каховської ГЕС більша, ніж це могло видаватися ще вчора, - військовий експерт Киричевський

26 жовтня, 2022 середа
17:20
війна з Росією На фото Каховська ГЕС

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що росіяни можуть підірвати Каховську ГЕС, щоб затримати просування наших військ та створити природний рубіж

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"До війни по іригаційних каналах Херсонщини йшла вода, тепер ці канали сухі й росіяни використовують їх як окопи. І це дуже важливо. Тому, що ці іригаційні канали були підведені до Північнокримського каналу, який теоретично мав би подавати воду в окупований Крим. На початку вторгнення росіяни підірвали дамбу, але судячи з усього, ця гідротехнічна споруда не функціонує зараз", - зазначив Киричевський.

За його словами, важливо змоделювати, коли росіяни можуть намагатися підірвати Каховську ГЕС.

"Тому, що досі були аргументи стратегічного рівня. Наприклад, росіяни наважаться на такий теракт, коли розумітимуть, що вони не втримають Крим. Але вони можуть підірвати Каховську ГЕС, щоб затримати просування наших військ та створити природний рубіж. Реальність підриву Каховської ГЕС більша, ніж могло видаватися ще вчора", - наголосив Киричевський.

  • Нагадаємо, РФ може підірвати Каховську ГЕС, прорив дамби затопить понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном.
  • Очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова звернулася до херсонців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС

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