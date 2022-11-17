У Росії почали відкрито пропагувати депортацію та всиновлення українських дітей
У РФ почали розповсюджувати пропагандистський "серіал" про кількох українських дітей із Донбасу, яких примусово усиновили в російські родини
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики вказують, що у знятих роликах надають дані про те, що з окупованих територій Донецької та Луганської областей було "евакуйовано" понад 150 тисяч неповнолітніх.
"Незрозуміло, як саме російські джерела підраховують цю цифру. Адже українські офіційні особи раніше оцінювали кількість примусово вивезених дітей у 6-8 тисяч", - наголошують у звіті ISW.
Також фахівці розповідають, що голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що співпрацює з уповноваженим РФ з прав дитини Марією Львовою-Бєловою над тим, аби "важкі підлітки" з різних регіонів Росії та окупованих територій Донецької та Луганської областей були доставлені до Чечні для "профілактичної роботи" та "військово-патріотичного виховання".
Своєю чергою Львова-Бєлова постійно виступає за депортації та усиновлення українських дітей і сама усиновила дитину з Маріуполя.
"Програми примусового усиновлення та депортація дітей під виглядом програм відпустки та реабілітації складають основу масової російської кампанії з депопуляції, яка є рівнозначною порушенню Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього", - додали в Інституті вивчення війни.
- Нагадаємо, згідно з даними Національного інформаційного бюро України, понад 10,5 тис. дітей перебувають у списку депортованих і примусово переміщених.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.98
Купівля 39.98Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 40.25Продаж 41.39
- Актуальне
- Важливе