В Україні через агресію РФ постраждали 1385 дітей: загинули 461, 924 отримали поранення
В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації загинула 461 дитина, 924 отримали поранення
Про це Офіс генерального прокурора повідомив 19 лютого у telegram.
"Станом на ранок 19 лютого 2023 року більше ніж 1385 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 461 дитина загинула та понад 924 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Також додається, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.
Зазначається, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 445, Харківській - 272, Київській - 123, Херсонській - 87, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 64.
17 лютого внаслідок обстрілу ворогом міста Бахмут Донецької області поранено 16-річного хлопця.
В Офісі генерального прокурора зокрема нагадали, що за допомогою платформи "Діти війни" - можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.
- 14 листопада стало відомо, що в Україні розпочав роботу державний портал розшуку дітей "Діти війни", у якому подають зведену інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни.
- 26 листопада повідомлялося, що під виглядом "медичної допомоги" ворог хоче депортувати в Росію більш як 10 тис. дітей з тимчасово окупованих територій.
- 16 грудня Центр національного спротиву повідомив, що напередодні російські терористи вивезли 40 українських дітей з тимчасово окупованих Лисичанська і Сєверодонецька.
- Павло Лисянський, правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень й безпеки, зазначив, що українських дітей загарбники вивозять, аби зменшити кількість своїх втрат від військової агресії Росії в Україні.
- Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що станом на 23 грудня відомо про 13 613 українських дітей, яких вивезли на територію РФ.
- 17 лютого уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що на території РФ можуть перебувати близько 150 тисяч незаконно вивезених українських дітей.
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