Про це Офіс генерального прокурора повідомив 19 лютого у telegram.

"Станом на ранок 19 лютого 2023 року більше ніж 1385 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 461 дитина загинула та понад 924 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Також додається, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Зазначається, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 445, Харківській - 272, Київській - 123, Херсонській - 87, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 64.

17 лютого внаслідок обстрілу ворогом міста Бахмут Донецької області поранено 16-річного хлопця.

В Офісі генерального прокурора зокрема нагадали, що за допомогою платформи "Діти війни" - можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.