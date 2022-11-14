Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

В Україні розпочав роботу державний портал розшуку дітей "Діти війни”, на якому координуються зусилля органів державної та місцевої влади, правоохоронців та суспільства для допомоги дітям, що постраждали через повномасштабну збройну агресію Росії.

"Діти війни" – це єдина платформа, яка надає актуальну інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни, були примусово вивезені за межі країни чи піддані іншим незаконним діям. А також про тих, кого вдалося розшукати й врятувати.

Платформа була створена Міністерством реінтеграції разом з Національним інформаційним бюро за дорученням Офісу Президента України.

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На порталі кожна людина може швидко повідомити про будь-які факти злочинів проти дітей та порушення їхніх прав. Зокрема на сайті можна в один клік залишити інформацію:⠀

про дитину, яка загубилася;

про злочин, скоєний проти дитини;

якщо ви знайшли дитину без супроводу дорослих;

якщо вам відомо про факт депортації дитини;

про примусову зміну громадянства та документів дитини;

про інші порушення прав дитини під час війни.

Усіх, кому відомі такі факти, закликають подавати інформацію на портал "Діти війни".

Станом на 9 листопада, за даними Офісу Генпрокурора, понад 1258 дітей постраждали в Україні через війну, найбільше - у Донецькій області.

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