Зросла кількість постраждалих через війну дітей: вже понад 1250
Понад 1258 дітей постраждали в Україні через війну, найбільше - у Донецькій області
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"Більше ніж 1258 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 9 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 430. Зросла кількість поранених - понад 828", - йдеться в повідомленні.
В Офісі генпрокурора наголосили, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота щодо їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
- 26 жовтня повідомлялося, що російські загарбники вбили 430 дітей і поранили ще понад 822 від початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.03
Купівля 40.03Продаж 40.63
-
EUR
Купівля 39.2Продаж 40.12
- Актуальне
- Важливе