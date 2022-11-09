Зросла кількість постраждалих через війну дітей: вже понад 1250

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Більше ніж 1258 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 9 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 430. Зросла кількість поранених - понад 828", - йдеться в повідомленні.



В Офісі генпрокурора наголосили, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота щодо їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

26 жовтня повідомлялося, що російські загарбники вбили 430 дітей і поранили ще понад 822 від початку повномасштабного вторгнення в Україну.