Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Станом на ранок 26 жовтня 2022 року більш ніж 1252 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією, 430 дітей загинули та понад 822 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - наголосили ювенальні прокурори.

Дані не остаточні, адже в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях їх продовжують установлювати.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 419, Харківській - 260, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 58, Дніпропетровській - 31.

Унаслідок російського обстрілу цивільної автівки в Олешківській громаді Херсонщини 24 жовтня отримала поранення 5-річна дівчинка.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2677 закладів освіти. 331 з них зруйновано повністю", - зауважили в Офісі генпрокурора.

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