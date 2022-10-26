Повномасштабна війна РФ проти України: кількість поранених дітей зросла до понад 822
Російські загарбники вбили 430 дітей і поранили ще понад 822 від початку повномасштабного вторгнення в Україну
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 26 жовтня 2022 року більш ніж 1252 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією, 430 дітей загинули та понад 822 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - наголосили ювенальні прокурори.
Дані не остаточні, адже в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях їх продовжують установлювати.
Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 419, Харківській - 260, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 58, Дніпропетровській - 31.
Унаслідок російського обстрілу цивільної автівки в Олешківській громаді Херсонщини 24 жовтня отримала поранення 5-річна дівчинка.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2677 закладів освіти. 331 з них зруйновано повністю", - зауважили в Офісі генпрокурора.
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