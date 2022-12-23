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Війна з Росією: хроніка
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На сьогодні відомо про 13 613 вивезених до Росії українських дітей, - омбудсмен Лубінець

23 грудня, 2022 п'ятниця
16:16
війна з Росією Дмитро Лубінець

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що станом на 23 грудня відомо про 13 613 українських дітей, яких вивезли на територію РФ

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"На сьогодні відомо про 13 613 випадків примусового вивезення українських дітей до Росії. Ця цифра є верифікованою та підтвердженою. Нам дуже допомагають у цьому деякі міжнародні організації. Коли я кажу про підтверджені випадки, то це означає, що ми знаємо, з якого міста України їх забрали й де вони перебувають на території РФ", - пояснив Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що Росія могла вивезти сотні тисяч українських дітей.

"Ми припускаємо, що примусово депортованих українських дітей може бути набагато більше. Можливо, йдеться про сотні тисяч українських дітей. Тому цифра підтверджених випадків набагато менша, ніж насправді Росія вивезла наших дітей", - додав він.

  • У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України раніше пояснювали порядок дій на випадок, якщо окупанти депортували дитину.
  • 17 листопада Інститут вивчення війни інформував, що у Росії почали відкрито пропагувати депортацію та всиновлення українських дітей.
  • 26 листопада повідомлялося, що під виглядом "медичної допомоги" ворог хоче депортувати в Росію більш як 10 тис. дітей з тимчасово окупованих територій.  
  • 16 грудня Центр національного спротиву повідомив, що напередодні російські терористи вивезли 40 українських дітей з тимчасово окупованих Лисичанська і Сєверодонецька.
  • Павло Лисянський, правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень й безпеки, зазначив, що українських дітей загарбники вивозять, аби зменшити кількість своїх втрат від військової агресії Росії в Україні. 

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Україна
російська армія
тероризм
окуповані території
окупанти
геноцид українців
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