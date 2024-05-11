УПЛ: розклад матчів і трансляцій 28 туру
У суботу, 11 травня, стартує 28-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Трансляції більшості матчів відбудуться на UPL.tv. Вони доступні на OTT-платформах sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA та Ланет.TV.
Українська Прем'єр-ліга
28-й тур
11 травня
13:00 "Ворскла" - "Минай"
15:30 "Оболонь" - "Рух"
18:00 "Шахтар" - "Динамо"
12 травня
13:00 "Олександрія" - "Дніпро-1"
15:30 "Чорноморець" - "Металіст 1925"
18:00 "Кривбас" - "Полісся"
13 травня
15:30 "Колос" - ЛНЗ
18:00 "Зоря" - "Верес"
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