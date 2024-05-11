"Шахтар" переміг "Динамо" і достроково став чемпіоном України
У суботу, 11 травня, донецький "Шахтар" переміг київське "Динамо" і достроково завоював чемпіонство УПЛ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Шахтаря" над "Динамо" з рахунком 1:0. На 33-й хвилин Георгій Судаков реалізував пенальті та забив єдиний м'яч у зустрічі.
Після 28-го туру "Шахтар" з 70 очками став недосяжним для "Динамо" у турнірній таблиці УПЛ. Кияни відстають від донеччан на 7 балів за 2 матчі до закінчення сезону, і вже втратили шанси на чемпіонство.
Українська Прем'єр-ліга
28-й тур
11 травня
"Шахтар" - "Динамо" 1:0
Гол: Судаков, 33 (пен.)
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