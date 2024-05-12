Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Сценарії завершення війни: лаконічний погляд
OPINION

Сценарії завершення війни: лаконічний погляд

Юрій Богданов
12 травня, 2024 неділя
16:06
Погляд Юрій Богданов
Зміст

Відразу зазначимо кілька важливих передумов, які треба враховувати в обговоренні сценаріїв завершення війни

1. Оцінювати сценарії треба з урахуванням "поправки на поточний момент". Останні місяці Україна перебуває на дні можливостей, Росія — на піку. Росіяни теж виснажуються ресурсно, не треба розповсюджувати їхні ІПСО про "нескінченні ресурси" й рити вмиральні ями.

2. Єдина причина, чому зараз у них вдається просуватися, — наші та партнерські провали. Схоже, що нижню планку ми пройшли. Хоча лаг ще буде болючим — російський наступ у найближчі місяці ще розвиватиметься, бо на постачання зброї й підготовку людей потрібен час.

3. Різке зниження ескалації без перемовин можливе лише за однієї умови — різкого скорочення можливості обох сторін воювати й проводити активні операції. Але якщо обидві сторони будуть настільки виснажені, це відкриває шлях до перемовин про той чи інший формат завершення війни.

4. Вихід на кордони 1991 року без тотальної переваги України в силах і засобах (чи колапсу режиму) практично неможливий. Особливо це стосується звільнення урбанізованих районів Донбасу.

5. Радикальні параметри — знищення України чи Росії — для обох сторін практично недосяжні. Та і взагалі. Війни капітуляціями однієї зі сторін закінчуються вкрай рідко.

Читайте також: Перемовини — це також форма протистояння

6. Зафіксувати все "назавжди" неможливо. Бо історія йде собі вперед. Наприклад, якщо почнеться велика війна в Азії, Україну вона зачепить. Навіть якщо війна з Росією на той момент уже завершиться.

Що таке завершення війни? Момент часу, коли обидві сторони відмовляються від продовження бойових дій на десятиліття. Війна може закінчитися на кордонах 1991 року, на приблизно поточній лінії зіткнення, гірше для нас чи для росіян.

З цього визначення ми можемо виділити кілька можливих сценаріїв:

1. Політичний крах режиму у РФ. "Чорні лебеді" прилетіти завжди можуть, бо диктатури, як пірамідки з кубиків, — оманливо стійкі. Що може стати тригером? Військова поразка. Хвиля економічної кризи. Повстання бійців десь у тилу. Накопичення суспільного невдоволення.

2. Очевидна воєнна перемога України. Цей сценарій досяжний тільки за умови або першого пункту, або значного масштабування допомоги партнерами. Щоби створити достатню технологічну перевагу для нівелювання чисельної переваги РФ.

3. Очевидна воєнна перемога Росії, яка змусить Україну визнати більшість вимог РФ, в т.ч. територіальні втрати. Щоб так сталося, РФ треба виконати дві умови: а) розхитати Україну зсередини, б) позбавити нас допомоги.

Читайте також: Хто сказав, що Росія — це проблема тільки України?

4. Компромісний мир. Передумовою цього сценарію є добра воля сторін. За Путіна це неможливо. Якщо Путіна не стане — питання відкрите.

5. Мир фактичний без номінального (т.зв. корейський сценарій). За такого сценарію жодна сторона формально не визнає існування іншої в поточних кордонах і оголошує себе переможцем. Країни продовжують існувати у фактичних кордонах на момент завершення бойових дій. Гарантом такого миру може бути, наприклад, розміщення на території України іноземних контингентів. Дякуємо Макрону, що пушить цю тему.

Чим далі йде війна і чим сильніше виснажуються сторони, тим більш імовірними стають варіанти 4 та 5. При тому не закриті можливості й по перших трьох. Тому ми маємо зосередити свої зусилля на гарантуванні мінімуму через якісну оборону і можливості масштабно атакувати російський тил. Це найкращі стимули для росіян до договороздатності.

Всі ці сценарії, крім очевидної поразки, залишають нам достатньо простору, щоб розвивати власну економіку і систему безпеки. А якщо частина територій залишиться окупованою, то чекати можливості повернути своє. Як німці дочекалися.

Коли траєкторії сценаріїв стануть більш зрозумілими? Я думаю, що ми це побачимо вже восени 2024-го - чи йдемо ми до глухого кута, до більш сприятливих умов для нас чи для ворога. Це визначатимуть успішність російського наступу, динаміка позитивних змін у нас і партнерів, конфігурація після виборів у США.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Війна з Росією
переговори з РФ
Перемога України
Читайте також:
мобілізація
11 травня, 2024 субота
Змінюється підхід до цієї війни: речник Міністерства оборони України Лазуткін щодо набрання чинності закону про мобілізацію з 18 травня
знищені окупанти
10 травня, 2024 п'ятниця
Якщо росіяни не змогли прорватися в перші 12 годин, то вони вже втратили "вікно можливостей": Defence Express про ситуацію на Харківщині
Nemo, Євробачення-2024
12 травня, 2024 неділя
Швейцарія стала переможцем Євробачення-2024. Україна - третя
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.47
    Купівля 39.47
    Продаж 39.98
  • EUR
    Купівля 42.36
    Продаж 43.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
12 травня
16:43
Ексклюзив
Jerry Heil та alyona alyona у півфіналі Євробачення-2024
Це був найзаполітизованіший конкурс за всю історію Євробачення, - оглядач Дехтярьов
16:29
Ексклюзив
День Гідності та Свободи, Україна, прапор України
У квітні Україна зменшила кількість прав та свобод, від яких продовжує відмовлятись через війну, - адвокат Ткаченко
16:09
окупанти
Для наступу на Харківщину росіяни кидають африканців, - "Атеш"
16:09
Девід Кемерон
"Надзвичайно небезпечний момент": Кемерон про бої на півночі Харківщини
15:59
ракета Х-59
Росіяни другий день поспіль вдарили ракетою по околиці Сум
15:42
Оновлено
Білгород
У Білгороді вибух зруйнував під'їзд багатоповерхівки: влада РФ звинувачує Україну
15:32
Картину Боба Ділана виставили на аукціон
Картину американського попспівака Боба Ділана виставили на аукціон
15:29
На Львівщині судитимуть мешканця, який незаконно зайняв захисну смугу водосховища
Сімейного лікаря з Лубен засудили на 3 роки за ухилення від мобілізації
15:10
Оновлено
Вовчанськ
Командир із ЗСУ Ярославський про Вовчанськ: йдуть вуличні бої, на кордоні фортифікацій та мін просто не було
15:09
Триває евакуація населення з територій, де ворог активізував бойові дії
Після прориву кордону на півночі Харківщини звідти вже евакуйовано 4 тисячі жителів
14:58
режисер Роджер Корман
Зняв понад 400 фільмів: у віці 98 років помер голлівудський режисер Роджер Корман
14:08
Оновлено
Вибух гранати у Броварах
Вибух гранати в Броварах: зловмисник перебував у розшуку
14:07
наслідки ворожих обстрілів міста Гуляйполе
Без води, електрики, тепла та газу: якою є ситуація у прифронтовій смузі Запорізької області
14:06
РСЗВ M270
Розвідка Південної Кореї: Росія використовувала на війні проти України РСЗВ із КНДР
14:03
OPINION
Андрій Магера
Москва — смертельний посередник
14:00
росія - китай
Пекін прагне зняти з себе відповідальність за те, що робить Москва, - Фейгін
13:59
Олександр Сирський
Сирський про Харківщину та Донеччину: ми гнучко реагуємо на всі дії ворога
13:45
Оновлено
окупанти рф
"Командування використовує вас": російські добровольці звернулися до окупантів щодо наступу на Харківщині
13:40
Кладовище
"Не допустити масових зібрань": росіяни на ТОТ заборонили мешканцям відвідувати кладовища, - ЦНС
13:39
фізична активність
Фізичні вправи сповільнюють сприйняття часу: що з'ясували вчені
13:23
Газпром
Російський Газпром зазнав найбільших річних збитків за останні 25 років: британська розвідка назвала причину
12:53
Оновлено
повінь в Афганістані
Повінь в Афганістані: кількість жертв зросла до 315
12:07
OPINION
Сергій Фурса
Я хочу, щоб людей із футболками "Я ухилянт" першими затягували в бусики
12:07
Китай вивів на орбіту новий супутник для космічних експериментів
11:34
Грузія, Тбілісі, мітінг
"Були присутні щонайменше 200 тис. людей": фактчекери назвали мітинг проти закону про "іноагентів" найбільшим в історії Грузії
11:31
Оновлено
вибухи на російських НПЗ
Спецоперація ГУР: українські дрони атакували Волгоградський НПЗ і ще два об'єкти РФ
11:24
Поблизу Коблевого сталася ДТП, внаслідок якої постраждали пʼятеро людей і згорів автомобіль
10:44
пожежа_вогонь
У Варшаві сталася потужна пожежа у торговому комплексі: є загроза обвалу
10:28
Ексклюзив
Володимир Путін
Розвідки багатьох країн припускають, що Росія планує потужні гібридні атаки на європейські столиці, - полковник Грант
10:04
OPINION
Роман Донік
Розрахунки Генштабу не враховують реалії підготовки новобранців до ЗСУ
10:01
Ексклюзив
ЗСУ
В Часовому Яру вирішується доля Донецької області, - військовий експерт Дикий
09:53
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц: українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть залишатися в Німеччині
09:50
Обстріл Вовчанська 12 травня
Росіяни зранку скинули авіабомби на Вовчанськ: під завалами опинилася родина, є загибла і постраждалі
09:21
Ексклюзив
Обстріл Запоріжжя
Окупанти обстріляли Запорізьку область 542 рази за добу - депутатка райради Сисоєва
09:18
Джозеф Байден і Володимир Зеленський
Байден вважає, що перемир'я в Газі може настати хоч завтра, якщо ХАМАС погодиться звільнити заручників
09:15
Ексклюзив
Путін_Росгвардія
Захід або включиться у війну, або в РФ з’являться претензії до країн Балтії як "російських територій", - Фейгін
08:43
Василь Ломаченко
Ломаченко нокаутував Камбососа і здобув звання чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF
08:35
безпілотник "Орлан"
Протягом доби українська ППО знищила 4 російські розвідувальні безпілотники ZALA та один "Орлан-10"
08:29
Інфографіка
Втрати окупантів
Літак, 30 артсистем і понад 1200 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
08:25
Литва прапор
У Литві проходять президентські вибори: кандидати, які лідирують, обіцяють протистояти Росії в разі її нападу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV