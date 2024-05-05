Такого раніше не спостерігалося.

Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс заявила на слуханнях у конгресі, що війна не закінчиться найближчим часом. Удари по енергетичній інфраструктурі, які не мають сенсу на початку теплої пори року — несуть меседж про те, що до зими слід подумати про майбутнє.

Так чи інакше, війна, скоріш за все, може продовжитися і у 2025, і у 2026 роках.

Кулеба днями говорив про ймовірність перемовин. Зеленський оголосив, що 15-16.06 на курорті поруч з Люцерном почнуться перемовини Формули миру. В цей раз без Росії (принаймні публічно). У Кремля є шість тижнів, щоб максимально саботувати ці перемовини як внутрішньо (легітимність президента), зовнішньо (пропаганда у країнах світу) так і на полі бою.

Скібіцький повідомив у інтерв'ю The Economist, що російські війська будуть проривати кордон Сумської та Харківської областей. Сама операція може початися, практично, в будь-який день.

Слідом за Кулебою та оголошенням саміту Формули миру, Скібіцький наголосив, що перемовини можливі, але протистояння не закінчиться.

Читайте також: Хто сказав, що Росія — це проблема тільки України?

У приватних розмовах я часто чую, що "захід буде нас нагинати на перемовини".

Це невірний підхід. Перемовини — це також форма протистояння. І тому російський фб-бот АлИна (звертайте увагу на транслітерацію імен — російський бот матиме латинську букву "y" в імені) активно закликає до перемовин.

Що нам треба зробити в наступні 6 тижнів:

Максимально убезпечити людей в Харкові й приготуватися до атак з півночі.

Згуртуватися навколо президента, безвідносно того, що ми про нього думаємо. Хоча б до 17.06.2024 позакривати п*здаки з приводу виборів. Треба пройти важкий період.

Активізувати комунікацію з іноземними країнами.

Доробити переконфігурацію Кабміну.

По максимуму ігнорувати Безуглу (бо, вже немає сил).

Якщо росіяни програмують своїх ботів на методички по перемовинах, то це може означати дві речі:

або вони вірять, що обговорення перемовин може внутрішньо дестабілізувати політичну ситуацію;

або їм потрібні перемовини більше, ніж нам.

В обох випадках до самого факту перемовин треба ставитися спокійно і тверезо та не розганяти зрадоньку.

Джерело

Про автора. Дмитро Золотухін, ексзаступник міністра інформаційної політики України, експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.