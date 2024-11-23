Викинула з 8 поверху: киянку засудили за вбивство кота

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Вказано, що у вересні 2024 року 56-річна киянка, яка перебувала у стані алкогольного сп'яніння, викинула з вікна квартири свого кота на прізвисько Персик. Внаслідок падіння з восьмого поверху тварина, яка прожила у власниці 18 років, померла від отриманих травм.

Свідками події стали сусіди та перехожі.

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У суді жінка свою вину визнала повністю та розкаялась. Їй визнали винною у жорстокому поводженні з котом, яке призвело до загибелі тварини, вчинене активним способом (ч. 3 ст. 299 КК України) та призначили покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 1 рік.