Зміни в законі: як тепер каратимуть за жорстоке поводження з тваринами
В Україні від 8 листопада набули чинності зміни в законі, що посилюють юридичну відповідальність за жорстоке чи безвідповідальне поводження з тваринами
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Зміни в законодавстві передбачають низку заборон щодо поводження з тваринами.
Зокрема заборонені жорстоке поводження або вбивство домашніх тварин та безпритульних тварин; умертвляти тварин шляхом утоплення, задушення, використання електричного струму та отрути; убивство тимчасово ізольованих безпритульних домашніх тварин; порушення правил транспортування тварин, якщо такі дії призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі тварини.
Не можна дарувати домашніх тварин як призи, надавати фотопослуги з дикими тваринами, дресирувати жорстокими методами, жебракувати з ними, залишати тварин без можливості укриття в приміщені чи салоні авто одних і за температури поняд +20°C і нижчій за +5°C.
Також заборонено регулювання чисельності тварин біологічно обґрунтованими методами та за допомогою евтаназії, а дозволені лише біостерилізація, влаштування у притулок.
Крім того, зміни в законодавстві забороняють пропаганду жорстокого поводження з тваринами; замуровувати тварин у підвальних приміщеннях; залишати домашню тварину прив’язаною без нагляду в громадських місцях, біля зупинок, магазинів тощо.
Також нормується довжина повідка тварини на прив’язі - не менше 20 метрів, для сторожових собак - не менше 10 метрів.
Олексій Білошицький наголосив, що,згідно зі ст. 89 (жорстоке поводження з тваринами) КУпАП, знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що спричинило їх мучення, завдало їм фізичного болю, страждань, але не спричинило тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин напризволяще, а також інші порушення правил утримання, поводження та транспортування тварин, загрожують штрафом у розмірі від 3400 до 5100 грн. з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я.
Ті ж самі дії, вчинені стосовно двох і більше тварин, або групою осіб, або особою, яка упродовж року вже притягувалась до відповідальності за таке ж порушення тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 5100 до 8500 грн. або адміністративний арешт на строк до 15 діб, з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я.
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