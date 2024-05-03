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Війна з Росією: хроніка
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Головна Погляд Хто сказав, що Росія — це проблема тільки України?
OPINION

Хто сказав, що Росія — це проблема тільки України?

Павло Вернівський
3 травня, 2024 п'ятниця
08:04
Погляд Павло Вернівський
Зміст

Коли я чую: "А чого Європа нам має допомагати", то мені хочеться запитати про таке

Думаю, всі чудово знають, як СРСР і Німеччина навпіл розділи Польщу по пакту Ріббентропа — Молотова. А чого тоді ніхто не пам’ятає про Саарський наступ?

Якщо не чули, то я розкажу. В 1920 Польща і Франція підписали договір про взаємозахист, а в 30-их був розроблений план, згідно з яким французи мали напасти з заходу, якщо Німеччина нападе на Польщу.

І коли Німеччина напала на Польщу, французи з британцями зосередили на західному кордоні 110 дивізій Тільки замість того щоб напасти, ця армія просто зупинилась!

Офіційна історія каже, що вони боялись реакції Німеччини, хоча пізніше стало відомо, що всі німецькі сили були відправлені на схід, а західний фронт був абсолютно незахищеним.

І дочекались до того, що після успішного завершення вторгнення в Польщу, німці повернулись назад і змогли відбити нерішучий наступ союзників!

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Пізніше на Нюрнберзькому процесі військовий воєначальник Альфред Йодль казав: в 1938 ми не програли тільки тому, що 110 дивізій не стали атакувати 23 німецькі дивізії. А генерал Зиґфрід Вестфаль говорив, що якби французи атакували, то німецька армія змогла б протриматись не більше тижня.

Чи може також нагадати більш ранній епізод з Мюнхенською конференцією? Коли після того, як Німеччина захопила Судетську область в Чехословаччині, то лідери Франції, Британії зібрались, щоб ратифікувати це захоплення і змусили Чехо-Словаччину визнати територіальні претензії Німеччини. Вони наївно думали, що Гітлер після цього зупиниться.

Якщо провести паралелі з сьогоденням, то хто сказав, що Росія — це проблема тільки України? Невже ви настільки наївні, думаючи, що якщо Росія захопить Україну, то зупиниться на цьому? А що її потім зупинить від захоплення Казахстану, Грузії чи Вірменії? А може вона захоче собі повернути країни Прибалтики? А потім повернути під контроль країни колишнього Варшавського блоку? Поляки та прибалти до цього дуже серйозно ставляться. Що її зупинить? І чи розумієте ви, що шляхом збільшення територій, Росія буде ставати потужнішою? І боротись з нею тоді буде набагато важче, ніж зараз? Не нам, а вже європейцям. І це потрібно постійно доносити західним лідерам.

Джерело

Про автора: Павло Вернівський, економіст, експерт Інституту ім. Олександра Поля

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Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Європа
Друга світова війна
історія України
Війна з Росією
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