Bloomberg оприлюднив дані розвідки США про вбивства опонентів Путіна за кордоном

Про це йдеться у звіті дирекції Національної розвідки США, який був частково розсекречений на запит журналіста Bloomberg.

У документі перераховано низку вбивств, які, на думку американської розвідки, роками здійснювали російські спецслужби. При цьому вбивства санкціонував особисто Путін. Видання додає: співробітники американської розвідки на умовах анонімності й раніше заявляли про те, що, ймовірно, деякі з таємничих смертей протягом багатьох років були частиною кампанії Путіна з убивства своїх ворогів. Тепер ці припущення отримали документальне підтвердження.

Відповідно до звіту, "перший явний випадок", коли Путін замовив убивство за кордоном, стався 2004 року в Катарі. Там пару офіцерів російської військової розвідки засудили за вбивство лідера самопроголошеної Чеченської республіки Ічкерія Зелімхана Яндарбієва, якого Сполучені Штати й ООН визнали терористом.

Наступний у переліку – колишній співробітник ФСБ Олександр Литвиненко. Він помер від променевої хвороби в Лондоні 2006 року внаслідок отруєння радіоактивним полонієм. Після цього випадку представники розвідки США дійшли висновку, що "Росія має можливість вбивати людей за допомогою хімічних і біологічних агентів" і має засоби для відстеження дисидентів і перебіжчиків.

Ще одним згаданим у переліку є російський бізнесмен Олександр Перепеличний. Він помер у Великій Британії 2012 року, незадовго до того, як мав дати свідчення у справі про мережу відмивання грошей у Європі, до якої були причетні російські чиновники. Американська розвідка вважає, що його вбили за допомогою біологічного токсину, хоча британська поліція, яка розслідувала смерть Перепеличного, не знайшла достатніх доказів цього.

У списку також є імена інших високопоставлених осіб, яких Путін, "імовірно", наказав убити. Серед них – Олександр Бєднов, луганський бойовик, ватажок загону "Бетмен". Броньований автобус, у якому їхав Бєднов, розстріляли озброєні люди. Причиною розстрілу окупантська прокуратура назвала те, що Бєднов і його підлеглі відмовилися виконувати вимоги терористичного угруповання "ЛНР". Проте, ймовірно, справжньою причиною стали розбіжності Бєднова з тодішнім ватажком терористичної "ЛНР" Ігорем Плотницьким. Принаймні розвідка США припускає, що Бєднові та ще кількох помітних лідерів донецьких і луганських сепаратистів убиті за наказом Кремля, щоб зміцнити російський контроль у регіоні.

Автори звіту зазначають, що Кремль використовує спецслужби за кордоном, щоб усувати тих, кого вважає загрозою режиму. Також вони додають, що мають дані причетність російської владної верхівки до інших убивств противників Путіна, але ці дані менш повні. Водночас експерти розвідки вважають, що такі вбивства з високою імовірністю триватимуть і надалі.

Посольство Росії у Вашингтоні не відповіло на запит агентства Bloomberg із проханням прокоментувати цю інформацію.