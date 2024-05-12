На державному рівні Україна потребує реабілітації Пантеону своїх Героїв, - музикант Скрипка

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"В 90-х неможливо було уявити появу такої пісні на українських медійних майданчиках. Колись проти наших політичних і військових лідерів, починаючи від Мазепи, Хмельницького, Петлюри, Махно, Бандери і багато інших прекрасних людей, попрацювала московська пропаганда. На державному рівні ми давно потребуємо реабілітації Пантеону наших Героїв. Ця робота - невеличкий вклад в цей процес, але над ним потрібно працювати тотально і дуже потужно, щоб все це змінилося в наших головах", - зазначив Скрипка.

Коментуючи кліп до пісні "Батько наш - Бандера", музикант зауважив, що сьогодні інша реальність, ніж була колись.

"Музичні канали свого часу мали великий супротив проти української пісні, взагалі пісні українською мовою. А тепер "Бандера" звучить на музичних розважальних каналах. Це прекрасно, це світла сторона війни, яка зараз триває. Відбуваються дуже страшні речі, але водночас, в наших головах відбувається просвітлення", - додав він.