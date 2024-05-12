На державному рівні Україна потребує реабілітації Пантеону своїх Героїв, - музикант Скрипка
Лідер рок-гурту "ВВ" , організатор етнофестивалю Країна Мрій Олег Скрипка прокоментував анімаційний кліп за допомогою ШІ до пісні "Батько наш - Бандера"
Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".
"В 90-х неможливо було уявити появу такої пісні на українських медійних майданчиках. Колись проти наших політичних і військових лідерів, починаючи від Мазепи, Хмельницького, Петлюри, Махно, Бандери і багато інших прекрасних людей, попрацювала московська пропаганда. На державному рівні ми давно потребуємо реабілітації Пантеону наших Героїв. Ця робота - невеличкий вклад в цей процес, але над ним потрібно працювати тотально і дуже потужно, щоб все це змінилося в наших головах", - зазначив Скрипка.
Коментуючи кліп до пісні "Батько наш - Бандера", музикант зауважив, що сьогодні інша реальність, ніж була колись.
"Музичні канали свого часу мали великий супротив проти української пісні, взагалі пісні українською мовою. А тепер "Бандера" звучить на музичних розважальних каналах. Це прекрасно, це світла сторона війни, яка зараз триває. Відбуваються дуже страшні речі, але водночас, в наших головах відбувається просвітлення", - додав він.
- Нагадаємо, український рок-музикант Олег Скрипка випустив новий відеокліп на пісню "Номад", створений за допомогою штучного інтелекту.
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