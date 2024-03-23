Олег Скрипка випустив кліп, створений за допомогою штучного інтелекту

Про це повідомляє Obozrevatel.

"Це відео про кожного з нас, про шлях кожного українця – козака-вояка, що усвідомлює, його головна місія зараз є оборона рідної землі. А українська земля предстає в образі жінки й турботно плете ту чарівну кольчугу, яка врятує воїна-мандрівника", – пояснив музикант.

Кліп зрежисерувала Аліна Діанова, відома своїми відеороботами для італійського співака Андреа Бочеллі, канадського співака Девіда Фостера, гурту Друга ріка та інших.

У процесі створення кліпу команда Діанової прагнула внести інноваційні прийоми у світ музичного кінематографа, частково використовуючи штучний інтелект, що стало ключовим елементом для створення візуальних ефектів.

""Номад" – це алегорична подорож у світ українських міфів у контексті сучасних реалій. Ми відчуваємо, що кожен глядач знайде у цьому творі щось особливе, персональне і захоплююче", – зазначила режисерка.

Зйомки проходили у студії розширеної реальності та віртуального виробництва One Location xR studio, в процесі яких були використані фотореалістичні віртуальні простори, як тло на LED екранах, межі яких були розширені та поєднані з реальними побудованими ландшафтними сценами, реквізитом і декораціями.

Довідково: "Номад" – це емоційний військовий епос, який розповідає історію героя, воїна-мандрівника, що мріє повернутися додому.

Як зазначили у виданні, номадами з давніх часів називали кочівників, які мандрували світом. Але існують і сучасні номади: вони жертвують комфортом, стабільністю і затишком, заради важливої мети.