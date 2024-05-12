Грузинський прем'єр Кобахідзе погрожує опозиції, яка нібито готується штурмувати парламент. Президентка Зурабішвілі прокоментувала

Про це повідомляє Перший канал Суспільного мовлення Грузії.

Кобахідзе заявив, що має інформацію про те, що молодіжні групи найближчими днями планують "насильницькі дії проти парламенту і поліції Грузії".

За його словами, організаторами цих груп є радикальна опозиція, а фінансування надходить з-за кордону.

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"Я хочу попередити кожного члена агресивних угруповань радикальної опозиції, що кожен нестиме відповідальність перед законом за насильство", - попередив грузинський прем'єр.

Водночас він закликав правоохоронців "проявити максимум терпіння і діяти за найвищим європейським стандартом при реагуванні на насильство та образи".

"Я хотів би ще раз подякувати співробітникам правоохоронних органів за те, що, попри масштабність і абсолютно неприйнятний рівень насильства, протягом останніх кількох тижнів вони, по суті, діяли за вищими стандартами, ніж американські та європейські стандарти", - підсумував Кобахідзе.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі прокоментувала слова прем'єра Кобахідзе, передає Ехо Кавказа.

"Ви нікого не зможете цим залякати, ви самі не вірите в подібні конспірації, - заявила вона. - Шантаж і неймовірні образи... мені соромно, коли я чую таке від парламентаріїв. Це - прояв їхньої внутрішньої заляканості. Це - жахливий вираз їхнього внутрішнього стану".

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року в парламенті Грузії знову ініціювали цей законопроєкт. Очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян.

Парламент Грузії 17 квітня у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.

Під час акції протесту проти закону про "іноагентів" у центрі Тбілісі в ніч проти 1 травня сталися сутички між правоохоронцями й учасниками мітингу. Поліція затримала 63 людей, повідомляють і про 6 постраждалих поліцейських.

1 травня парламент Грузії ухвалив законопроєкт про "іноагентів" у другому читанні. На вулицях Тбілісі знову почалися сутички між активістами та МВС.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала грузинів зробити вибір між Європою та Росією, коментуючи скандальний закон про "іноагентів".

4 травня стало відомо, що у Тбілісі поновилися протести проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", акції відбуваються у двох місцях у столиці Грузії.

Ввечері середи, 8 травня, у Тбілісі напали щонайменше на чотирьох активістів і представників опозиції, які виступають проти закону про "іноагентів".

9 травня міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе припустив, що за нападами на протестувальників проти закону про "іноагентів" стоять самі активісти.

10 травня вісім країн Північної Європи та Балтії виступили зі спільною заявою, у якій попередили Грузію про те, що закон про "іноагентів" руйнує її європейське майбутнє.

11 травня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд готовий до незначних поступок щодо закону про "іноагентів", аби "примирити позиції" з західними партнерами.