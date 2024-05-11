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"Аби примирити позиції з Заходом": прем’єр Грузії Кобахідзе заявив про готовність уряду внести незначні зміни до закону про "іноагентів"

11 травня, 2024 субота
12:44
Світ Іраклі Кобахідзе
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Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд готовий до незначних поступок щодо закону про "іноагентів", аби "примирити позиції" з західними партнерами

Про це повідомляє Новости-Грузия.

"Я бачу позитивні зміни, зокрема після останніх зустрічей. У мене склалося враження, що зараз є готовність обговорювати норми закону", - заявив Кобахідзе.

За його словами, у такому разі важелем може стати вето президента Грузії Саломе Зурабішвілі, оскільки після відхилення законопроєкту вона повинна буде направити парламенту свої мотивовані зауваження.

"Тут уже в принципі наші партнери будуть змушені виступити з конкретними зауваженнями та відобразити (їх, - ред.) у вето президента. Ви знаєте, що, коли вето надходить до парламенту, це вето має бути сформульовано у вигляді конкретного законопроєкту. Тут обов'язок запропонувати щось конкретне", - пояснив очільник грузинського уряду.

Він наголосив, що влада Грузії до цього моменту буде "абсолютно відкритою" і "готовою до обговорення".

Водночас, як стверджує Кобахідзе, представники "Грузинської мрії" не погодяться на кардинальні зміни, наприклад на пропозиції про зміну назви закону або статусу організацій. За його словами, поки що в партії готові лише до перегляду деяких технічних деталей.

"Прозорість - один із найважливіших європейських принципів і цінностей, жодних коментарів щодо цього дати неможливо, але почекаймо і подивимося, що нам скажуть наші партнери", - підсумував прем'єр.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року в парламенті Грузії знову ініціювали цей законопроєкт. Очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян.

Парламент Грузії 17 квітня у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.

Під час акції протесту проти закону про "іноагентів" у центрі Тбілісі в ніч проти 1 травня сталися сутички між правоохоронцями й учасниками мітингу. Поліція затримала 63 людей, повідомляють і про 6 постраждалих поліцейських.

1 травня парламент Грузії ухвалив законопроєкт про "іноагентів" у другому читанні. На вулицях Тбілісі знову почалися сутички між активістами та МВС.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала грузинів зробити вибір між Європою та Росією, коментуючи скандальний закон про "іноагентів".

4 травня стало відомо, що у Тбілісі поновилися протести проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", акції відбуваються у двох місцях у столиці Грузії.

Ввечері середи, 8 травня, у Тбілісі напали щонайменше на чотирьох активістів і представників опозиції, які виступають проти закону про "іноагентів".

9 травня міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе припустив, що за нападами на протестувальників проти закону про "іноагентів" стоять самі активісти.

10 травня вісім країн Північної Європи та Балтії виступили зі спільною заявою, у якій попередили Грузію про те, що закон про "іноагентів" руйнує її європейське майбутнє.

Теги:
ЄС
Грузія
політика
Захід
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