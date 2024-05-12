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"Були присутні щонайменше 200 тис. людей": фактчекери назвали мітинг проти закону про "іноагентів" найбільшим в історії Грузії

12 травня, 2024 неділя
11:34
Світ Грузія, Тбілісі, мітінг
Зміст

У суботу, 11 травня, у Тбілісі відбулася проєвропейська акція з вимогою відкликати закон про "іноагентів", яка стала найбільшою демонстрацією в сучасній історії Грузії

Про це повідомляє Ехо Кавказу з посиланням на фактчекінг від команди Visioner.

"Були присутні щонайменше 200 тисяч чоловік, але загалом протягом дня їхня кількість, ймовірно, наближалася до 300 тисяч", - заявили у Visioner.

Грузія, Тбілісі, мітінг

Фото: Reuters

Як стверджують у виданні, розрахунки проводили за допомогою платформи Mapchecking, яка дає змогу порахувати людей на конкретній території з зазначенням щільності натовпу.

Так, згідно з розрахунками у Тбілісі на площі Європи під час піка акції були присутні 200,1 тисячі людей. Завершальною частиною заходу став концерт за участі популярних виконавців, які виступали майже експромтом на невеликій сцені.

За даними Visioner, ця демонстрація стала найбільшою в історії Грузії, обійшовши аналогічну акцію 28 квітня.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року в парламенті Грузії знову ініціювали цей законопроєкт. Очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян.

Парламент Грузії 17 квітня у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.

Під час акції протесту проти закону про "іноагентів" у центрі Тбілісі в ніч проти 1 травня сталися сутички між правоохоронцями й учасниками мітингу. Поліція затримала 63 людей, повідомляють і про 6 постраждалих поліцейських.

1 травня парламент Грузії ухвалив законопроєкт про "іноагентів" у другому читанні. На вулицях Тбілісі знову почалися сутички між активістами та МВС.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала грузинів зробити вибір між Європою та Росією, коментуючи скандальний закон про "іноагентів".

4 травня стало відомо, що у Тбілісі поновилися протести проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", акції відбуваються у двох місцях у столиці Грузії.

Ввечері середи, 8 травня, у Тбілісі напали щонайменше на чотирьох активістів і представників опозиції, які виступають проти закону про "іноагентів".

9 травня міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе припустив, що за нападами на протестувальників проти закону про "іноагентів" стоять самі активісти.

10 травня вісім країн Північної Європи та Балтії виступили зі спільною заявою, у якій попередили Грузію про те, що закон про "іноагентів" руйнує її європейське майбутнє.

11 травня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд готовий до незначних поступок щодо закону про "іноагентів", аби "примирити позиції" з західними партнерами.

Теги:
Грузія
акції протестів
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