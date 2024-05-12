Українські дрони долетіли до НПЗ у Башкирії, "бавовна" лунала у тимчасово окупованому Маріуполі та Луганську: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

"Бавовна" на тимчасово окупованих територіях: пожежа на нафтобазі в Луганську та в окупованому Маріуполі

Увечері вівторка, 7 травня, в тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи. Нафтобаза, яка зайнялася після вибухів, горіла всю ніч. "Нафтобаза горіла всю ніч. Окупанти кидали на ліквідацію пожежі всі наявні підрозділи так званого МНС. Вигоріло там, напевно, все. За інформацією осінтерів, на цій нафтобазі розмістилися 10 великих і 28 малих цистерн. Оціночна вартість однієї такої великої цистерни – 6 мільйонів доларів, малої – мільйон доларів", – розповів головний редактор видання "Трибун" Олексій Артюх. Він наголосив, що ця атака дуже сильно ударить по логістиці окупантів, і припустив, що удару по нафтобазі Сили оборони завдали ракетою ATACMS М39 з дальністю 165 км. До Луганська приблизно 85 км від лінії фронту.

У тимчасово окупованому Маріуполі ввечері 9 травня пролунали гучні вибухи. Про це повідомила Маріупольська міська влада. А згодом з'явилась інформація про те, що від "бавовни" постраждали військові окупаційної армії РФ. "Окупанти хотіли святкувати 9 травня та отримали такий собі подарунок, але замість салюту – українську "бавовну". Вона влучила в скупчення, де окупанти тримають техніку. Вони люблять використовувати колишні автостоянки як стоянки своєї техніки для військових цілей. Вже не вперше туди прилітає. За останній тиждень було дві такі "бавовни". Нещодавно це було в центрі міста, а до цього в лівобережному районі, теж по автостоянці. Це були ювелірні удари, які вразили військові цілі окупантів", – сказав депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін в етері телеканалу "Еспресо".

Уночі п'ятниці, 10 травня, в тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області сталася пожежа на місцевій нафтобазі. Як повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор, унаслідок пожежі сталися значні руйнування, а запасів пального в окупантів не залишилося. "Що б там не казали місцеві колаборанти та росіяни, але вони недорахувалися ще одного складу з продуктами переробки нафти. І теж віддаленого від лінії фронту. Заправляти військову техніку стане ще важче", – наголосив голова ОВА. Він підкреслив, що тепер окупантам скоріше за все доведеться користуватися базами, розташованими на території Росії.

А в тимчасово окупованому Донецьку стався приліт по ресторану, де російські бойовики святкували 10 років проголошення так званої ДНР. "В окупованому Донецьку приліт за місцем збору бойовиків "ДНР", які зібралися, щоб відзначити 10 років проголошення "ДНР", – йшлося у повідомленні. Натомість пропагандистське ЗМІ РИА Новости повідомляє, що удар нібито завдали з РСЗВ Himars по ресторану Paradise у Ленінському районі міста. Крім цього, там планувався автопробіг до річниці псевдореферендуму. Так званий мер окупованого Донецька Олексій Кулемзін не прокоментував ситуацію, проте написав повідомлення: "Донецьк гучно!". У результаті інциденту загинули троє осіб: співробітниця ресторану та двоє відвідувачів. Також було щонайменше 8 постраждалих.

Дрони ГУР та СБУ полюють на російські НПЗ і нафтобази. Пожежі у Башкирії, Краснодарському краї, Волгоградській та Калузькій областях, а також звична "бавовна" на Білгородщині

Уранці понеділка, 6 травня, росіяни заявили про чергову атаку безпілотників на Білгородську область, унаслідок чого нібито є загиблі та поранені. В обстрілі традиційно звинуватили Україну. За їхніми словами, безпілотник влучив в автобус ДК "Агро-Білгір'я", що перевозив співробітників свинокомплексу. У результаті начебто постраждали понад 30 людей, 6 загинули. Згодом там, посилаючись на слова губернатора Білгородщини В'ячеслава Гладкова, уточнили, що кількість травмованих зросла до 35 людей.

У ніч проти 9 травня безпілотники СБУ атакували дві перевалочні нафтобази в Краснодарському краї Росії. Міноборони РФ заявило про збиття 21 повітряної цілі. Зазначається, що дрони поцілили по двох нафтобазах у селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї РФ. Вони є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки знаходяться неподалік півострова. Про вибухи та наслідки повідомляли губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков та Оперативний штаб Краснодарського краю. За словами Гладкова, у Білгороді та районі є "прямі влучання в житлові багатоквартирні будинки та автомобілі". Так, через нібито атаку постраждали вісім людей, зокрема дитина. Унаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження 34 квартир у 19 багатоквартирних будинках, одного приватного будинку та 37 транспортних засобів. Крім цього, вночі нібито була атакована нафтобаза в селі Юрівка під Анапою. Через це є пошкодження деяких резервуарів.

Також 9 травня українські дрони вперше долетіли до Башкирії. Дрони атакували НПЗ "Газпром нефтехим Салават". Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств у Росії, розташоване у Башкирії. Долетівши до цього НПЗ, українські дрони встановили рекорд. "Сьогодні, 9 травня, відкрита нова сторінка географії РФ з рубежем понад 1400 км, бо саме на таку відстань завітав черговий український дрон. У результаті візиту уражений один з найбільших у РФ нафтопереробних заводів – "Газпром нефтехим Салават" у Башкирії", – повідомляють у Defense express, додаючи, що дронів було щонайменше два.

А вже у ніч проти 10 травня у Росії заявили про атаку безпілотників у Калузькій області на НПЗ "Перший завод". Міноборони РФ казало про збиття 5 БПЛА, ЗМІ заявляли про операцію ГУР. "Займання сталося на території НПЗ "Перший завод" у Калузькій області через падіння безпілотника. Горять три місткості з дизпаливом та місткість з мазутом", – йшлося у повідомленні. Атаку безпілотників на НПЗ також підтвердив губернатор Калузької області Владислав Шапша. За його словами, внаслідок падіння БПЛА на території підприємства у Дзержинському районі сталося загорання. Станом на ранок пожежу було ліквідовано. За попередніми даними, постраждалих не було.

Тим часом уночі 11 травня на залізничній станції Куберле в Ростовській області РФ загорілася цистерна з пальним. Пожежу локалізували на 200 квадратних метрах. Але Telegram-канал Astra повідомляв з посиланням на місцеві ЗМІ, що спершу кілька вагонів вантажного потягу зійшли з рейок, а вже потім виникла пожежа.

Дрони ГУР продовжили завдавати росіянам неспокою на вихідні особливо активно. Вже у ніч на суботу, 11 травня, у Білгородській, Волгоградській та Курській областях Росії заявили про нічну атаку безпілотників. Безпілотники ГУР уразили нафтопереробний завод Лукойла. О 03:45 на Волгоградський НПЗ, який належить ПАТ "Лукойл-Волгограднєфтєпереробка", завітали БПЛА Головного управління розвідки. Постраждали установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6", – поділилося джерело. Зазначається, що через атаку також пошкоджений кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого відключено сім холодильників. Також пошкоджень зазнала і димова труба печі П-1. Про атаки раніше інформували губернатори областей В'ячеслав Гладков і Роман Старовойт. Так, за словами очільника Білгородщини, над регіоном вночі спрацювала російська система ППО і збила кілька повітряних цілей на підльоті до Білгорода. Як написав Гладков, унаслідок атаки постраждали вісім мирних мешканців: троє із селища Новосадове, двоє – із Дубового. Трьом людям начебто надали допомогу на місці, решту – госпіталізували.

Ввечері суботи, 11 травня, російський агресор звинуватив Україну в обстрілі Білгорода та області. Буцімто о 19:20 російська ППО відбила атаку Сил оборони України по об'єктах у Білгороді та області. Міноборони РФ заявило, що нібито знищили 12 ракет "Вампір". У місцевих Telegram-канал поширюються фото з пошкодженими будівлями та автівками у Білгороді. Губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков заявив, що буцімто загинула жінка і поранено 28 дорослих осіб й дитину.

А 12 травня у російському Білгороді заявили про нібито приліт у багатоквартирний будинок. Мережею ширяться кадри будинку, у якого обвалився цілий під'їзд. Буцімто є жертви. Гладков звинуватив ЗСУ у начебто масованому обстрілі Білгорода та району. "На Харківській горі внаслідок прямого влучання снаряда в багатоквартирний житловий будинок обвалився весь під'їзд з десятого по перший поверх. Виїхав на місце. Всі подробиці пізніше", – написав він. Пропагандистське росЗМІ "РИА Новости" з посиланням на екстрені служби писали, що 9 людей постраждали під час обвалення під'їзду житлового будинку в Білгороді, проводиться евакуація жителів. Там також зазначили, що слідчий комітет РФ заявив, що начебто внаслідок обстрілу Білгорода є загиблі та постраждалі.

Думки експертів

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук зазначає, що наразі ворог не використовує в повному обсязі Кримський міст для логістики.

"Росіяни відчувають хвилювання з приводу того, що міст може не витримати. Іноді їхні пабліки теж підтверджують цю інформацію. Вже була не одна офіційна заява від СБУ, що після вдалої операції СБУ й ВМС завдано удару по опорі Кримського мосту, подальша експлуатація залізниці в повному обсязі фактично унеможливлена", – пояснює Плетенчук.

Тим часом Сергій Згурець говорить про рекордну дальність українських дронів: "Ми знаємо, що зараз поповнення арсеналів ЗСУ і Сил оборони здійснюється коштом американської та європейської допомоги, а також власних оборонно-промислових спроможностей. Підтвердженням нашого потенціалу є сьогоднішнє використання далекобійних дронів по одному з найбільших у Росії нафтопереробних заводів – це "Газпром нафтохім Салават" у Башкирії. Два дрони уразили станцію переробки нафти на цьому підприємстві, пролетівши відстань у 1400 км. Це на сьогодні найбільший рубіж, який подолали наші ударні дрони. Сподіваюсь, що далі буде".