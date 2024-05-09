Переможні новини 806-го дня війни: українські дрони встановили рекорд, долетівши до НПЗ Газпрому в Башкирії, у США відновлять темпи допомоги Україні

Українські дрони вперше долетіли до Башкирії

9 травня дрони атакували "Газпром нефтехим Салават". Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств у Росії, розташоване у Башкирії. Долетівши до цього НПЗ, українські дрони встановили рекорд. Про це повідомляють аналітики Defense express.

"Сьогодні, 9 травня відкрита нова сторінка "географії" РФ з рубежем понад 1400 км, бо саме на таку відстань завітав черговий український дрон. У результаті візиту уражений один з найбільших у РФ нафтопереробних заводів – "Газпром нефтехим Салават" у Башкирії", – повідомляють у Defense express, додаючи, що дронів було щонайменше два.

Аналітики припускають, що це той самий тип дронів, які 2 квітня результативно атакували по "Алабузі", де виробляються Shahed-и та нафтопереробному заводу ТАНЕКО у російському Татарстані на дальності понад 1200 км. Тепер дрони змогли подолати відстань понад 1400 км.

"Треба зважити, що навряд їх маршрут був прямолінійним, та уразити НПЗ з потужністю переробки 10 млн тонн, це стабільна позиція у топ-10", – вважають у Defense express

Безпілотники атакували дві російські нафтобази, які постачають пальне армії

У ніч на 9 травня безпілотники СБУ атакували дві перевалочні нафтобази в Краснодарському краї Росії. Міноборони РФ заявило про збиття 21 повітряної цілі.

За даними ЗМІ, що дрони влучили по двох нафтобазах в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї РФ. Вони є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки знаходяться неподалік півострова.

"Сезон "бавовни" на російських НПЗ та нафтобазах в розпалі. СБУ й надалі зменшуватиме економічний та логістичний потенціал Росії для ведення війни", – сказали у джерелі.

У США обіцяють наростити темпи допомоги Україні

Речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу заявив, що Сполучені Штати повернуться до того темпу допомоги Україні, який був до перерви у фінансуванні, повідомляє "Європейська правда".

Метью Міллер зазначив, що в США наразі працюють над підготовкою нового пакету оборонної допомоги для України.

"Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому перебували до перерви у фінансуванні", – сказав речник держдепу.

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За кошти, які зібрали словаки, придбають майже 2700 снарядів для України

На перші €4 млн, які народ Словаччини зібрав на купівлю боєприпасів для України, придбають майже 2 700 артснарядів, повідомляють Ceske Noviny.

Після відмови уряду Словаччини підтримати чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України словаки вирішили самотужки долучитися до допомоги. Вони вже змогли зібрати 4 млн євро і спрямують їх на закупівлю 2692 артилерійських снарядів у чеської компанії STV Group.

Організатори акції зазначили, що боєприпаси мають бути доставлені в Україну не пізніше кінця літа.

"Ми консультуємося з Міністерством оборони Чехії щодо всіх закупівель. Вони підтверджують нам, чи підходить ціна", – сказав учасник проєкту "Подарунок для Путіна" Додо Добрик.

За словами Добрика, меморандум про закупівлю боєприпасів у складі словацького збору буде підписано у травні. При цьому збір коштів на боєприпаси для України у Словаччині триває.

Перші боєприпаси у рамках чеської ініціативи Україна отримає у травні

Президент Чехії Петр Павел заявив в інтерв'ю ARD, перша поставка в межах чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України, ймовірно, відбудеться вже в червні: заплановано передати 180 тис. боєприпасів.

"Разом із нашим прем'єр-міністром Петром Фіалою я припускаю, що перші 180 000 одиниць боєприпасів будуть доставлені (в Україну, – ред.) в червні, і вже є контракти на подальшу п'яти-шестизначну кількість снарядів", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чому постачання відбуваються довго, президент Чехії зазначив, що однією з причин є конкуренція, затримки з фінансуванням та довгий процес прийняття рішень.

"Протягом усієї війни в Україні Захід був дуже обережним у своїй підтримці. Від самого початку метою було не допустити ескалації конфлікту, і кожен новий етап довго обговорювався, перш ніж він був реалізований. Якби ми пропустили цей період обговорення та оцінки ризиків, Україна отримала б цю допомогу на кілька місяців, можливо, навіть років раніше, і ситуація могла б бути іншою", – пояснив він.