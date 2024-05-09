На перші €4 млн, які словаки зібрали для України, закуплять майже 2 700 артснарядів
На перші €4 млн, які народ Словаччини зібрав на купівлю боєприпасів для України, придбають майже 2 700 артснарядів
Про це повідомляють Ceske Noviny.
Після відмови уряду Словаччини підтримати чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України словаки вирішили самотужки долучитися до допомоги. Вони вже змогли зібрати 4 млн євро і спрямують їх на закупівлю 2692 артилерійських снарядів у чеської компанії STV Group. Збір триває.
Організатори акції зазначили, що боєприпаси мають бути доставлені в Україну не пізніше кінця літа.
"Ми консультуємося з Міністерством оборони Чехії щодо всіх закупівель. Вони підтверджують нам, чи підходить ціна", - сказав учасник проєкту "Подарунок для Путіна" Додо Добрик.
За словами Добрика, меморандум про закупівлю боєприпасів у складі словацького збору буде підписано у травні.
Початковою метою збору був мільйон євро - її вдалося реалізувати за неповні два дні. На даний момент до збору долучилися понад 65 тис. осіб, які пожертвували понад 4,17 млн євро. Найбільший разовий внесок склав 100 тис. євро.
- 22 квітня стало відомо, що громадяни Словаччини, які не підтримали позицію свого уряду, що не приєднався до ініціативи Чехії закупівлі боєприпасів для України, зібрали вже майже €3 млн самотужки.
- 23 квітня українці подякували словацькому народу за ініціативу зі збору коштів Munícia pre Ukrajinu, в межах якої словаки зібрали вже понад 3,5 млн на закупівлю боєприпасів.
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