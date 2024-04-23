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Українці подякували словацькому народу за підтримку збору на боєприпаси після відмови уряду долучитися до чеської ініціативи

23 квітня, 2024 вiвторок
19:14
Суспільство Україна_Словаччина

Українці подякували словацькому народу за ініціативу зі збору коштів Munícia pre Ukrajinu, в межах якої словаки зібрали вже понад 3,5 млн на закупівлю боєприпасів

Про це йдеться у відкритому листі, ініційованому Українським інститутом центральноєвропейської стратегії, який підписали відомі українські громадські діячі, письменники, військові та журналісти.

"Дорогий словацький народе, дорогий Отто, усі ті, хто ініціював, підтримує та вже долучився до збору на амуніцію для України, який організовує команда "Мир Україні" (Mier Ukrajine)! Друзі! Ми зворушені та неймовірно вдячні за вашу підтримку у цей надзвичайно важкий час для українського народу, Європи та всього людства", – йдеться у листі. – Представники українського громадянського суспільства та культури, а також ті, хто захищає Україну безпосередньо на фронті, долучилися до вдячності за громадянський збір, який протягом семи днів перевищив три мільйони євро, спрямований на закупівлю артилерійських боєприпасів для української армії".

У листі українці наголошують, що вони не починали, не хотіли й не хочуть цієї війни та прагнуть миру як ніхто інший. 

"Але це наша війна, війна за право жити, за незалежність України, за свободу та Європу. У цей трагічний і вирішальний час ми щасливі знати, що словацький народ, кожен з вас, стоїть поруч з нами, допомагає – з першого дня цієї неспровокованої геноцидальної російської агресії. 

Підписанти листа наголошують, що ініціатива словаків цінна насамперед вибором, який зробив словацький народ – "підтримати українську політичну націю в її боротьбі за те, що об’єднує всі народи доброї волі". 

"Ми хочемо, аби ви пишалися собою, вірили у власні сили та справи. Адже ви - на правильній стороні історії. Разом з вами ми творимо нову історію Європи та світу", – йдеться в листі.

Українці додають, що хоча річ тут навіть не в цифрах, проте в час, коли для України доленосними є кожна куля і снаряд, "понад 3 мільйони євро за кілька днів силами понад 50 тисяч словаків – це вражаюча і надихаюча історія, що демонструє мудрість, силу і єдність словацького громадянського суспільства". 

"Дух свободи та демократичні цінності єднали нас завжди. Ми з вами не просто сусіди, ми з вами однодумці, партнери та союзники. Україна не стомиться дякувати словакам, бо те, що ви робите зараз, – безцінно. Слава словацькому народу! Дякуємо і віддячимо!" – додають українці.

Лист від української громадськості до словацького народу вже підписали три десятки громадян, серед яких правозахисниця і голова Центру громадянських свобод, нагородженого Нобелівською премією миру 2022 року, Олександра Матвійчук, журналіст і колишній в’язень катівні "Ізоляція" в Донецьку, військовослужбовець ЗСУ Станіслав Асєєв, політичний оглядач, журналіст, телеведучий Віталій Портников, історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак, військовослужбовець ЗСУ, головний редактор медіа про Центральну Європу Infopost ​​Віталій Дячук, громадський діяч, співпрезидент Асоціації єврейських організацій та общин (Ваад) України Йосиф Зісельс, колишній радянський політв'язень, член Ініціативної групи "Першого грудня", радник ректора Українського католицького університету Мирослав Маринович, журналіст, військовослужбовець ЗСУ Павло Казарін, міністр закордонних справ України 2014-2019 років Павло Клімкін, письменники Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Оксана Забужко, Андрій Любка, режисер і військовий, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов, засновник компанії Ajax Systems Олександр Конотопський, співзасновник Холдингу емоцій !FEST, підприємець Юрій Назарук, головна редакторка онлайн-видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва, солдат самохідного артилерійського дивізіону 128-ї ОГШБр Віктор Трошкі, сержант ЗСУ, "професор з окопу" Федір Шандор та інші. Усі підписи можна побачити на фото нижче (для збільшення зображення натисніть на фото)

Відкритий лист до словацького народу

Словацькі ЗМІ помітили лист-подяку українців. Новини про нього опублікували такі відомі сайти, як aktuality.sk та svet.sme.sk.

Що передувало

Понад 20 країн долучилися до ініціативи Чехії з закупівлі боєприпасів для України, але уряд Словаччини не взяв участь у кампанії, заявивши, що конфлікт "не має військового вирішення", а відправка зброї в Україну "лише продовжить війну".

Тому словаки вирішили самотужки допомогти Україні. Громадяни Словаччини, які не підтримали позицію свого уряду, організували збір Munícia pre Ukrajinu

"Доведімо, що Словаччина не боягузка і стоїть на правильному боці історії. Ми допоможемо Україні, незважаючи на наш проросійський уряд", – наголосили автори збору.

Станом на 19:00 вівторка, 23 квітня, вдалося зібрати вже більш ніж 3,5 млн євро.

Теги:
Світ
Україна
Словаччина
допомога Україні
зброя для України
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