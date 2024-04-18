"Не можемо змиритися": словаки збирають гроші на снаряди для України, бо їхній уряд не підтримав ініціативу Чехії

Про це повідомляє LRT.

Зазначається, що понад 20 країн долучилися до ініціативи Чехії із закупівлі боєприпасів для України, але уряд Словаччини не взяв участь у кампанії, заявивши, що конфлікт "не має військового вирішення", а відправка зброї в Україну "лише продовжить війну".

Тому словаки вирішили самотужки допомогти Україні. Повідомляється, що за два дні вдалося зібрати понад 700 тис. євро.

"Ми не можемо змиритися з тим, що наш уряд відмовляється допомагати сусідові. Давайте доведемо, що Словаччина не боягуз і знаходиться на правильному боці історії, забезпечивши державне фінансування боєприпасів. Допоможімо Україні, незважаючи на наш проросійський уряд", - кажуть організатори акції.

Акцію підтримки організували кілька громадських організацій, її також підтримали відомі громадські діячі та борці.

"З агресорами неможливо було вести переговори, їх треба було перемогти. Цей досвід Другої світової війни також стосується України", - наголосив у відеоролику на підтримку кампанії майже 100-річний Отто Шимко, словацький партизан, який перебував у нацистському таборі під час Другої світової війни.

Але урядовці все ще несхвально дивляться на цю акцію, кілька міністрів заявили, що це лише продовжить війну.