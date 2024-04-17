Прем'єр Словаччини Фіцо заявив, що Росія ніколи не поверне Україні Крим, Донецьк і Луганськ
Прем’єр міністр Словаччини Роберт Фіцо перед членами комітету з європейських справ заявив, що Росія ніколи не поверне Україні окуповані Крим, Донецьк і Луганськ
Про це повідомляє Dennik N.
Також Фіцо сказав, що визнання принципу територіальної цілісності у випадку України є лише теорією міжнародного права.
"З точки зору міжнародного права кожен з нас визнає територіальну цілісність іншої країни, суверенітет, непорушність кордонів. Це гарна теорія міжнародного права. Але я кажу, що росіяни ніколи не повернуть Крим, росіяни ніколи не покинуть Донбас і Луганськ", - заявив він.
Також прем’єр Словаччини висловився, що "будь-який мир буде дорого коштувати, а росіяни перемагають у військовому плані".
Крім того він згадав про позачерговий саміт Європейської Ради, на якому щодо України зокрема обговорюватиметься питання постачання систем ППО.
Фіцо заявив, заявив, що Словаччині більше нічого дати Україні. Ба більше - він розкритикував попередню владу за надання Україні системи С-300, заявивши, що ніколи б цього не зробив.
"Однак, якщо на саміті будуть представлені положення про те, що така підтримка є двостороннім питанням, Фіцо не нападе на них", - йдеться у повідомленні.
- 11 квітня повідомлялося, що прем'єр Денис Шмигаль прибув до Словаччини, де зустрівся з колегою Робертом Фіцо: він обіцяв підтримку України на шляху до ЄС та участь у саміті миру.
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