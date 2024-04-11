Українська делегація на чолі зі Шмигалем прибула до Словаччини на міжурядові консультації

Про це український прем’єр написав у Telegram.

"Високий рівень представництва з обох сторін дасть можливість міністрам наших країн встановити контакти й прагматично говорити про спільні інтереси, економіку, розвиток, відновлення України, про участь у проєктах логістики та про європейські фонди", - наголосив він.

На думку глави українського уряду консультації стануть поштовхом для міжрегіонального співробітництва, реалізації проєктів між містами та громадами України і Словаччини.

"Для нас також критично важлива підтримка наших євроінтеграційних прагнень і Формули миру Президента України. Зосередимо увагу на цих питаннях", - повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що під час відкриття діалогу акцентував на постійних повітряних атаках Росії, зокрема, сьогодні.