Українська делегація на чолі зі Шмигалем прибула до Словаччини на міжурядові консультації
Українська делегація на чолі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем прибула до Словаччини. Там він зустрівся зі словацьким колегою Робертом Фіцо. Між урядами країн почалися міжурядові консультації
Про це український прем’єр написав у Telegram.
"Високий рівень представництва з обох сторін дасть можливість міністрам наших країн встановити контакти й прагматично говорити про спільні інтереси, економіку, розвиток, відновлення України, про участь у проєктах логістики та про європейські фонди", - наголосив він.
На думку глави українського уряду консультації стануть поштовхом для міжрегіонального співробітництва, реалізації проєктів між містами та громадами України і Словаччини.
"Для нас також критично важлива підтримка наших євроінтеграційних прагнень і Формули миру Президента України. Зосередимо увагу на цих питаннях", - повідомив Шмигаль.
Він зазначив, що під час відкриття діалогу акцентував на постійних повітряних атаках Росії, зокрема, сьогодні.
- 28 березня українська делегація у четвер прибула до Польщі: за підсумками зустрічі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з польським колегою Дональдом Туском, Україна запропонувала п'ять кроків для розблокування кордону для агропродукції.
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