"Повернемося до того темпу, в якому були до перерви у фінансуванні": речник держдепу США про допомогу Україні
Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати повернуться до того темпу допомоги Україні, який був до перерви у фінансуванні
Про це він заявив на брифінгу, повідомляє "Європейська правда".
Також Міллер зазначив, що в США наразі працюють над підготовкою нового пакету оборонної допомоги для України.
"Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому перебували до перерви у фінансуванні", - сказав речник держдепу.
Втім поки він не уточнив, коли Білий дім може оголосити про цю допомогу.
- 7 травня повідомлялося, що аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що боєприпаси з нових пакетів військової допомоги від США вже почали постачати на лінію фронту.
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