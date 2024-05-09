"Повернемося до того темпу, в якому були до перерви у фінансуванні": речник держдепу США про допомогу Україні

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє "Європейська правда".

Також Міллер зазначив, що в США наразі працюють над підготовкою нового пакету оборонної допомоги для України.

"Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому перебували до перерви у фінансуванні", - сказав речник держдепу.

Втім поки він не уточнив, коли Білий дім може оголосити про цю допомогу.