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"Повернемося до того темпу, в якому були до перерви у фінансуванні": речник держдепу США про допомогу Україні

9 травня, 2024 четвер
11:53
Війна з Росією речник Держдепу США Метью Міллер
Зміст

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати повернуться до того темпу допомоги Україні, який був до перерви у фінансуванні

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє "Європейська правда".

Також Міллер зазначив, що в США наразі працюють над підготовкою нового пакету оборонної допомоги для України.

"Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому перебували до перерви у фінансуванні", - сказав речник держдепу.

Втім поки він не уточнив, коли Білий дім може оголосити про цю допомогу.

  • 7 травня повідомлялося, що аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що боєприпаси з нових пакетів військової допомоги від США вже почали постачати на лінію фронту.
Теги:
Світ
ЗСУ
США
підтримка України
допомога США Україні
зброя для України
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