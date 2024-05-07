Боєприпаси з допомоги США вже почали постачати на фронт, - Згурець

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Постачання різних типів озброєння зі США може відбуватись із запасів Пентагону й достатньо швидко опинитися на полі бою. Втім, і такий швидкий темп постачання відбувається протягом кількох тижнів. Ми також памʼятаємо, що коли готувався пакет допомоги від США, то була інформація про те, що певні зразки озброєння вже знаходяться на території Польщі та Німеччини й будуть швидко перенаправлені в Україну. Це стосувалось насамперед боєприпасів. Тому, думаю, що боєприпаси різних калібрів уже почали постачати на лінію фронту й впливають на характер бойових дій", - пояснив Згурець.



За словами аналітика, військова техніка з нових пакетів допомоги США теж має скоро зʼявитись на лінії фронту



"Зараз інтенсивність застосування нашої артилерії суттєво зросла. Що підтверджує припущення про те, що боєприпаси вже активно направляються на фронт. Що ж стосується таких зразків, як Bradley, Hummer чи комплекси Patriot, то постачання цих видів озброєння буде відбуватись у більш тривалі темпи постачання", - додав він.

1 травня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати нададуть Україні "стільки ракет ATACMS, скільки зможуть", а також звернувся до партнерів із закликом надати системи Patriot.

26 квітня очільник Пентагону Ллойд Остін оголосив про виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги від США, загальна сума якого становить $6 млрд.