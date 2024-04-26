США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $6 млрд

Про це він заявив після засідання "Рамштайну", що транслювалося в етері Еспресо.

"Я радий оголосити про виділення $6 млрд у межах ініціативи допомоги Україні", - сказав Остін.

Глава Пентагону зауважив, ці кошти дозволять Сполученим Штатам закуповувати зброю для українських військових у американських виробників. Також він підкреслив, що цей пакет підтримки є найбільшим.

"Він включатиме критично важливі засоби перехоплення для систем NASAMS і Patriot. Більше безпілотників та іншого обладнання. Велика кількість артилерійських боєприпасів і ракет "земля-повітря". Щоб ця допомога була поставлена на стійку основу", - розповів Остін.

За його словами, у США також вирішили надати Україні далекобійні системи ATCAMS. Водночас чиновник додав: Україна може перейти до далекобійної військової кампанії.

"Дуже важливо, що Україна має те, що потрібно - вона має потугу. Це не є одна куля, якщо можна так сказати. Це комплексний підхід до застосування інших систем, що надають інші країни. Україна може перейти до далекобійної військової кампанії", - зазначив Остін.