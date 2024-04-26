США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $6 млрд
Очільник Пентагону Ллойд Остін оголосив про виділення Україні найбільшого пакету військової допомоги від США, загальна сума якого становить $6 млрд
Про це він заявив після засідання "Рамштайну", що транслювалося в етері Еспресо.
"Я радий оголосити про виділення $6 млрд у межах ініціативи допомоги Україні", - сказав Остін.
Глава Пентагону зауважив, ці кошти дозволять Сполученим Штатам закуповувати зброю для українських військових у американських виробників. Також він підкреслив, що цей пакет підтримки є найбільшим.
"Він включатиме критично важливі засоби перехоплення для систем NASAMS і Patriot. Більше безпілотників та іншого обладнання. Велика кількість артилерійських боєприпасів і ракет "земля-повітря". Щоб ця допомога була поставлена на стійку основу", - розповів Остін.
За його словами, у США також вирішили надати Україні далекобійні системи ATCAMS. Водночас чиновник додав: Україна може перейти до далекобійної військової кампанії.
"Дуже важливо, що Україна має те, що потрібно - вона має потугу. Це не є одна куля, якщо можна так сказати. Це комплексний підхід до застосування інших систем, що надають інші країни. Україна може перейти до далекобійної військової кампанії", - зазначив Остін.
- 22 квітня міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомляла, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться у п’ятницю, 26 квітня.
- 26 квітня міністр оборони США Ллойд Остін у виступі на засіданні групи "Рамштайн" зазначив, що партнери будуть зосереджуватися на посиленні українських систем ППО, аби Україна могла закривати своє небо.
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", підкресливши необхідність для України повітряного захисту. Він заявив, що цього року Росія вже випустила по території держави 9 тис. керованих авіабомб.
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