З початку року РФ вдарила по Україні 9 тисячами керованих авіабомб: Зеленський наголосив учасникам "Рамштайну" на необхідності Patriot
Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", підкресливши необхідність для України повітряного захисту. Він заявив, що цього року Росія вже випустила по території держави 9 тис. керованих авіабомб
Про це президент повідомив у Telegram.
Зеленський наголосив, що Україні потрібні ЗРК Patriot, аби захистити територію держави від ракетних атак РФ.
"Нам потрібна можливість збивати їхні бойові літаки, щоб вони не наближалися до наших позицій і кордонів. Це можливо. Це так само можливо, як і захистити міста України від російських ракет. Нам терміново потрібні комплекси Patriot і ракети до них", - наголосив український лідер.
Також Зеленський звернув увагу учасників "Рамштайну" на те, що Збройним Силам потрібна артилерія, зауваживши, що "достатньо 155-міліметрового калібру, щоб зупиняти російські атаки й проводити наші власні активні операції".
"Багато з присутніх на "Рамштайні" були солдатами, і ви можете собі уявити, що відчувають наші солдати, коли їм просто нічим відповісти на вогонь противника. Співвідношення один до десяти артилерії нашої країни та російської армії надихає Путіна воювати далі", - пояснив президент.
Також Зеленський подякував державам, які допомагають Україні.
"Жодна частина окупованої території України не повинна залишатися безпечною для окупанта. І я дякую кожному лідеру, чиї рішення вже активно працюють на передовій – Storm Shadow/SCALP та ATACMS", - сказав глава держави.
- 22 квітня міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомляла, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться у п’ятницю, 26 квітня.
- 26 квітня міністр оборони США Ллойд Остін у виступі на засіданні групи "Рамштайн" зазначив, що партнери будуть зосереджуватися на посиленні українських систем ППО, аби Україна могла закривати своє небо.
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