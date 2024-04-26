З початку року РФ вдарила по Україні 9 тисячами керованих авіабомб: Зеленський наголосив учасникам "Рамштайну" на необхідності Patriot

Про це президент повідомив у Telegram.

Зеленський наголосив, що Україні потрібні ЗРК Patriot, аби захистити територію держави від ракетних атак РФ.

"Нам потрібна можливість збивати їхні бойові літаки, щоб вони не наближалися до наших позицій і кордонів. Це можливо. Це так само можливо, як і захистити міста України від російських ракет. Нам терміново потрібні комплекси Patriot і ракети до них", - наголосив український лідер.

Також Зеленський звернув увагу учасників "Рамштайну" на те, що Збройним Силам потрібна артилерія, зауваживши, що "достатньо 155-міліметрового калібру, щоб зупиняти російські атаки й проводити наші власні активні операції".

"Багато з присутніх на "Рамштайні" були солдатами, і ви можете собі уявити, що відчувають наші солдати, коли їм просто нічим відповісти на вогонь противника. Співвідношення один до десяти артилерії нашої країни та російської армії надихає Путіна воювати далі", - пояснив президент.

Також Зеленський подякував державам, які допомагають Україні.

"Жодна частина окупованої території України не повинна залишатися безпечною для окупанта. І я дякую кожному лідеру, чиї рішення вже активно працюють на передовій – Storm Shadow/SCALP та ATACMS", - сказав глава держави.