Може не витримати навантаження після пошкодження: Плетенчук про ворожу логістику Кримським мостом
Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук повідомив, що наразі ворог не використовує в повному обсязі Кримський міст для логістики
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Росіяни відчувають хвилювання з приводу того, що міст може не витримати. Іноді їхні пабліки теж підтверджують цю інформацію. Вже була не одна офіційна заява від СБУ, що після вдалої операції СБУ й ВМС, в результаті чого було завдано удару по опорі Кримського мосту, подальша експлуатація залізниці в повному обсязі фактично унеможливлена", - пояснив Плетенчук.
За словами начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, Кримський міст може не витримати навантаження після того, як отримав пошкодження.
"Наразі ворог не використовує в повному об'ємі цей інструмент для логістики, проте це не заважає йому перекидати особовий склад вантажівками або деякі зразки озброєння. Наприклад, причіпна артилерія може проїхати або оперативно-тактичний ракетний комплекс типу "Іскандер" теж може проїхати по мосту. Але ешелони з броньованою технікою там спостерігалися дуже давно", - зауважив Плетенчук.
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