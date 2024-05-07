Може не витримати навантаження після пошкодження: Плетенчук про ворожу логістику Кримським мостом

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни відчувають хвилювання з приводу того, що міст може не витримати. Іноді їхні пабліки теж підтверджують цю інформацію. Вже була не одна офіційна заява від СБУ, що після вдалої операції СБУ й ВМС, в результаті чого було завдано удару по опорі Кримського мосту, подальша експлуатація залізниці в повному обсязі фактично унеможливлена", - пояснив Плетенчук.

За словами начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, Кримський міст може не витримати навантаження після того, як отримав пошкодження.

"Наразі ворог не використовує в повному об'ємі цей інструмент для логістики, проте це не заважає йому перекидати особовий склад вантажівками або деякі зразки озброєння. Наприклад, причіпна артилерія може проїхати або оперативно-тактичний ракетний комплекс типу "Іскандер" теж може проїхати по мосту. Але ешелони з броньованою технікою там спостерігалися дуже давно", - зауважив Плетенчук.