У Білгороді лунали вибухи й почалися пожежі: влада РФ каже про збиті ракети "Вампір"

Про це заявило міноборони російського агресора.

Буцімто о 19:20 російська ППО відбила атаку Сил оборони України по об'єктах у Білгороді та області. Міноборони РФ заявило, що нібито знищили 12 ракет "Вампір".

У місцевих Telegram-канал поширюються фото з пошкодженими будівлями та автівками у Білгороді.

Губернатор Білгородщини Вячеслав Гладков заявив, що буцімто загинула жінка і поранено 28 дорослих осіб й дитину.