У Білгороді лунали вибухи й почалися пожежі: влада РФ каже про збиті ракети "Вампір"
Ввечері суботи, 11 травня, російський агресор звинуватив Україну в обстрілі Білгорода та області
Про це заявило міноборони російського агресора.
Буцімто о 19:20 російська ППО відбила атаку Сил оборони України по об'єктах у Білгороді та області. Міноборони РФ заявило, що нібито знищили 12 ракет "Вампір".
У місцевих Telegram-канал поширюються фото з пошкодженими будівлями та автівками у Білгороді.
Губернатор Білгородщини Вячеслав Гладков заявив, що буцімто загинула жінка і поранено 28 дорослих осіб й дитину.
- Російська армія масово залучає солдатів строкової служби з Білгородської області у бойових діях, щоб створити враження масовості на полі бою в умовах значних втрат особового складу
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