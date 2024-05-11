На Білгородщині РФ використовує солдатів строкової служби як масовку для наступу на Харківську область, - Атеш

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

Партизани помітили строковиків під час захоплення населеного пункту Борисівка Харківської області, де вони надавали підтримку підрозділам 9-го мотострілецького полку РФ.

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Окрім участі у наступальних операціях, строковики також часто використовуються для ремонту військової техніки та обладнання оборонних позицій, пише Атеш.

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"Таке використання строковиків пояснюється їх побоюваннями перед прямою участю в боях, що призводить до їх застосування у більш безпечних та технічних ролях на передовій", - пояснюють партизани.

Що відомо про нові бої на півночі Харківщині

В п'ятницю 10 травня 2024 року Міноборони України повідомило, що російська окупаційна армія посилила атаки на півночі Харківської області. Близько 5-ї ранку ворог намагався прорвати українську оборону на Харківщині. Українські Сили оборони зустріли рашистів вогнем.

Генштаб ЗСУ о 23:00 прозвітував, що наразі на Харківщині тривають оборонні бої. У напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку.

За добу 10 травня з районів Харківщини, що постійно перебувають під інтенсивним ворожим обстрілом, евакуювали 1775 цивільних мешканців.

Згодом партизанський рух "Атеш" повідомив, що військовослужбовці РФ відмовляються атакувати Харків. Також окупанти почали наносити на свою техніку нові тактичні знаки, ймовірно, вони позначають угруповання, яке діє на півночі Харківської області.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що наступальні операції росіян вздовж кордону на Харківщині, ймовірно, мають стратегічну мету привернути та закріпити українські сили на цій осі, щоб уможливити російське просування в інші райони сходу України.