Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На Білгородщині РФ використовує солдатів строкової служби як масовку для наступу на Харківську область, - Атеш

На Білгородщині РФ використовує солдатів строкової служби як масовку для наступу на Харківську область, - Атеш

11 травня, 2024 субота
17:46
Війна з Росією Окупанти наказали провести приховану мобілізацію в Маріуполі
Зміст

Російська армія масово залучає солдатів строкової служби з Білгородської області у бойових діях, щоб створити враження масовості на полі бою в умовах значних втрат особового складу

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

Партизани помітили строковиків під час захоплення населеного пункту Борисівка Харківської області, де вони надавали підтримку підрозділам 9-го мотострілецького полку РФ.

Читайте також: Ситуація у Харківській області на кордоні з РФ: Сили оборони вибивають ворога з "сірої зони", - депутат облради Скорик

Окрім участі у наступальних операціях, строковики також часто використовуються для ремонту військової техніки та обладнання оборонних позицій, пише Атеш.

Читайте також: На північ від Харкова і Вовчанська йдуть бої за 5 сіл, Росія каже про їх повну окупацію

 "Таке використання строковиків пояснюється їх побоюваннями перед прямою участю в боях, що призводить до їх застосування у більш безпечних та технічних ролях на передовій", - пояснюють партизани.

Що відомо про нові бої на півночі Харківщині

В п'ятницю 10 травня 2024 року Міноборони України повідомило, що російська окупаційна армія посилила атаки на півночі Харківської області. Близько 5-ї ранку ворог намагався прорвати українську оборону на Харківщині. Українські Сили оборони зустріли рашистів вогнем.

Генштаб ЗСУ о 23:00 прозвітував, що наразі на Харківщині тривають оборонні бої. У напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ  продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку. 

За добу 10 травня з районів Харківщини, що постійно перебувають під інтенсивним ворожим обстрілом, евакуювали 1775 цивільних мешканців.

Згодом партизанський рух "Атеш" повідомив, що військовослужбовці РФ відмовляються атакувати Харків. Також окупанти почали наносити на свою техніку нові тактичні знаки, ймовірно, вони позначають угруповання, яке діє на півночі Харківської області.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що наступальні операції росіян вздовж кордону на Харківщині, ймовірно, мають стратегічну мету привернути та закріпити українські сили на цій осі, щоб уможливити російське просування в інші райони сходу України.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
Харківщина
Військові новини
Білгород
Читайте також:
На фото: Шведський співак Ерік Сааде з палестинською арафаткою
8 травня, 2024 середа
Шведський співак Ерік Сааде порушив правила Євробачення і вийшов на сцену з палестинською арафаткою
Тібо Куртуа і Андрій Лунін
9 травня, 2024 четвер
Легенда "Реалу" Касільяс розповів, хто має захищати ворота мадридців у фіналі ЛЧ
ID-картка, паспорт
Автор Андріана Стахів
11 травня, 2024 субота
Повернення українських чоловіків із-за кордону: що відомо та чи існують потенційні механізми
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.47
    Купівля 39.47
    Продаж 39.98
  • EUR
    Купівля 42.36
    Продаж 43.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
11 травня
17:51
Тайвань підтримує Україну
Foreign Affairs: Захищаючи Україну, захищаємо Тайвань. Взаємопов'язані долі світових демократій
17:44
Ілюстративне фото
Ситуація у Вовчанську: за сьогодні вже є 12 прильотів КАБів, евакуйовано ще 441 людину
17:40
Сили оборони збили російський штурмовик Су-25
17:35
Оновлено
Вибух
Росіяни вдарили ракетою по передмістю Сум: загинула жінка
17:23
обстріл, ППО
Неподалік від Кривого Рогу збили російську ракету
17:21
Андрій Авер'янов
Чехія за підозрою у вибухах на військових складах оголосила в розшук генерала ГРУ РФ
16:59
Ексклюзив
мобілізація
Змінюється підхід до цієї війни: речник Міністерства оборони України Лазуткін щодо набрання чинності закону про мобілізацію з 18 травня
16:51
На Херсонщині 11-річний хлопчик підірвався на російській міні
16:46
Станіслав Асєєв в окопах на Донеччині
Як вижити на Донбасі в родині алкоголіка: піхотинець і письменник Станіслав Асєєв представив роман "Мельхіоровий слон"
16:37
Огляд
Василь Ломаченко у бою проти Річарда Коммі
Ломаченка обіцяють відправити на пенсію, а Усик вже в Саудівській Аравії: огляд українського спорту за тиждень
16:18
технології світ
Вікіпедії потрібні знавці кримськотатарської мови
16:05
Оновлено
Joost Klein
Нідерланди дискваліфікували з Євробачення-2024
16:02
OPINION
Богдан Данилишин
НБУ помиляється в оцінці інфляційних прогнозів
16:00
Еммануель Макрон
"Воювати не будемо", - Макрон пояснив свої заяви щодо введення військ в Україну
15:53
Сергій Савелій
У 68 років помер український спортивний журналіст Сергій Савелій
15:46
У Чернігові чоловік вистрелив у собаку з травматичного пістолета: відкрито провадження
15:36
ООН
Переважна більшість держав - членів ООН підтримала заявку Палестинської автономії на вступ до організації
15:23
Оновлено
вибух в Донецьку
Святкували 10 років проголошення "ДНР": в окупованому Донецьку стався приліт по ресторану
15:17
Нікополь. Обстріл
РФ завдала артудару по Нікополю: постраждала жінка
15:14
вибори в США, Ніккі Гейлі
Трамп хоче примиритися з конкуренткою на праймеріз Ніккі Гейлі, - Axios
15:06
єВідновлення: у Мінцифри розповіли, скільки українців за рік отримали кошти на ремонт та купівлю нового житла
15:03
M142 HIMARS
США схвалили продаж Україні трьох HIMARS коштом Німеччини
15:00
Оновлено
окупанти
На північ від Харкова і Вовчанська йдуть бої за 5 сіл, Росія каже про їхню повну окупацію
14:52
Оновлено
безпілотник, дрон
Дрони ГУР атакували НПЗ Лукойла у Волгоградській області РФ
14:41
газ
Росіяни обстріляли газорозподільчу станцію на Херсонщині: без газу понад 2 тис. споживачів
14:40
повінь в Афганістані
Унаслідок повені в Афганістані загинуло 153 людини
14:36
заморозки
В Україні очікуються заморозки до -5 °C
14:28
Ексклюзив
Глен Грант
Тактика росіян у тому, щоб артилерією та КАБами зруйнувати фронт, - полковник Грант
14:21
Щейх Кувейту Мешал Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах
Емір Кувейту розпустив парламент і запровадив перехідний період для перегляду "всіх аспектів демократичного процесу"
14:19
ізраїльські солдати
Ізраїль оголосив додаткову евакуацію з Рафаху
14:10
Ексклюзив
інавгурація путіна
"Це перехід до тоталітарної системи остаточно", - Фейгін про інавгурацію Путіна
14:08
OPINION
Андрій Кокотюха
Захід чекає на смерть Путіна, Україна – на розпад Росії
13:35
Габріелюс Ландсбергіс
"Він від цього нічого не виграє": очільник МЗС Литви Ландсбергіс назвав блефом погрози Путіна застосувати ядерну зброю
12:52
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
РФ посилено зміцнює третю лінію оборони біля Токмака, - партизани
12:46
скрін окупант
"За що ми воюємо, нікому не зрозуміло": Третя штурмова полонила російського заступника командира роти
12:44
"Білі янголи"
У Красногорівці окупанти обстріляли евакуаційний екіпаж "Білих Янголів" із пораненими цивільними
12:44
Іраклі Кобахідзе
"Аби примирити позиції з Заходом": прем’єр Грузії Кобахідзе заявив про готовність уряду внести незначні зміни до закону про "іноагентів"
12:42
на фото дим у порту Бердянська
Військові за спинами туристів: яким буде "курортний сезон" в окупованому Бердянську
12:40
Ексклюзив
Кадиров
Якщо ворог спробує зайти на Сумщину, під утилізацію потраплять кадировці. Пояснює військовий експерт Снєгирьов
12:21
Дональд Туск
Туск закликав ЄС фінансувати зміцнення кордону Польщі з Білоруссю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV