Росіяни заявили про атаку БПЛА на Білгородську і Курську області: начебто є постраждалі
У ніч на суботу, 11 травня, у Білгородській та Курській областях Росії заявили про нічну атаку безпілотників, унаслідок чого начебто постраждали місцеві
Про це інформують губернатори областей В'ячеслав Гладков і Роман Старовойт.
Так, за словами очільника Білгородщини, над регіоном вночі спрацювала російська система ППО і збила кілька повітряних цілей на підльоті до Білгорода.
Як написав Гладков, унаслідок атаки постраждали вісім мирних мешканців: троє із селища Новосадове, двоє - із Дубового. Трьом людям начебто надали допомогу на місці, решту - госпіталізували.
⠀
Губернатор додав, що після роботи ППО у селищі Новосадове пошкодження зафіксовано у 21 приватному житловому будинку та одній надвірній споруді: вибиті вікна, посічені фасади, покрівлі та паркани. Ще у трьох селах у будинках пробиті покрівлі, посічені фасади та вибиті вікна, також пошкоджено автомобілі.
⠀
Крім того, очільник Курської області повідомив, що внаслідок застосування засобів радіоелектронної боротьби у селищі Тім перехоплено 2 українські БПЛА літакового типу. Один із них начебто упав поряд з господарською спорудою та пошкодив скління житлових будинків.
- Тим часом прикордонні громади Харківщини 10 травня перебували під посиленими обстрілами РФ. Унаслідок атак загинули троє людей, ще четверо дістали поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.48 Купівля 39.48Продаж 39.98
- EUR Купівля 42.37Продаж 43.09
- Актуальне
- Важливе