Росіяни заявили про атаку БПЛА на Білгородську і Курську області: начебто є постраждалі

Про це інформують губернатори областей В'ячеслав Гладков і Роман Старовойт.

Так, за словами очільника Білгородщини, над регіоном вночі спрацювала російська система ППО і збила кілька повітряних цілей на підльоті до Білгорода.

Як написав Гладков, унаслідок атаки постраждали вісім мирних мешканців: троє із селища Новосадове, двоє - із Дубового. Трьом людям начебто надали допомогу на місці, решту - госпіталізували.

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Губернатор додав, що після роботи ППО у селищі Новосадове пошкодження зафіксовано у 21 приватному житловому будинку та одній надвірній споруді: вибиті вікна, посічені фасади, покрівлі та паркани. Ще у трьох селах у будинках пробиті покрівлі, посічені фасади та вибиті вікна, також пошкоджено автомобілі.

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Крім того, очільник Курської області повідомив, що внаслідок застосування засобів радіоелектронної боротьби у селищі Тім перехоплено 2 українські БПЛА літакового типу. Один із них начебто упав поряд з господарською спорудою та пошкодив скління житлових будинків.