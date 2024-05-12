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Прагнуть встановити халіфат, збирають демонстрації: в Німеччині занепокоєні організацією Muslim Interaktiv

12 травня, 2024 неділя
22:44
Світ Лідер Muslim Interaktiv (ФРН) Джо Атаде Боатенг
Зміст

Ісламістська група Muslim Interaktiv за останні два тижня провела у Німеччині вже дві масові протестні акції

Її прибічники збиралися у Гамбурзі у суботу, 27 квітня, та в суботу, 11 травня 2024 року, передає DW.

За оцінками поліції, участь у травневому заході взяли близько 2300 людей, які зібралися біля центрального залізничного вокзалу за посиленої присутності правоохоронців. Як передає агенція dpa, більшістю учасників мітингу були чоловіки, які об'єдналися під гаслом "Проти цензури та диктатури думки".

"Влада дозволила Muslim Interaktiv провести нову акцію лише за умови виконання суворих заборон, зокрема - заборони на розпалювання ненависті чи насильства. Крім того, не можна було заперечувати право Ізраїлю  на існування, а ізраїльські прапори не можна було спалювати або пошкоджувати. Також учасникам мітингу було заборонено закликати до запровадження халіфату в Німеччині словами, зображеннями чи письмово. На початку протесту умови були зачитані вголос німецькою та арабською мовами", - зазначає DW.

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За словами поліції, всупереч бажанням організаторів суботній захід дозволили провести лише як стаціонарний мітинг без маршу. Також влада повідомила про контрдемонстрацію із близько 100 учасниками.

27 квітня на акції Muslim Interaktiv, що так само мала місце у Гамбурзі, долучилося понад 1000 людей. Під час цієї демонстрації на плакатах можна було прочитати плакати "Халіфат - це рішення", "Німеччина = диктатура цінностей". У промовах також закликали до встановлення халіфату як вирішення соціальних проблем в ісламських державах.

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини вважає організацію Muslim Interactive "безумовно екстремістською". Серед причин цього - те, що це об'єднання закликає до створення  халіфату, а отже, відкидає демократію та конституційний лад Німеччини. 

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"Халіфат - це релігійна держава під керівництвом духовного лідера, халіфа, який претендує на правонаступництво від мусульманського пророка Мухаммеда. В ісламському світі було кілька історичних прикладів, але найновіший був створений терористичною організацією "Ісламська держава" на значних частинах Сирії та Іраку. Цю державну систему було широко засуджено, в тому числі мусульманськими вченими", - пояснює DW.

Bild називає групу Muslim Interaktiv правонаступницею забороненої у ФРН з 2003 року міжнародної ісламської партії "Хізб ут-Тахрір".

Хто керує Muslim Interaktiv

Очолює прибічників встановлення халіфату на території Німеччини 25-річний Джо Ададе Боатенг, що навчається на педагога у Гамбурзькому університеті.

"У соціальних мережах він розпалює ненависть проти Ізраїлю та всього західного світу, а на таємних зустрічах із сотнями своїх послідовників закликає до халіфату - диктатури за правилами шаріату", - пише Bild.

  • Кількість мусульман в 84-мільйонній Федеративній Республіці Німеччина оціюється у понад 5 мільйонів людей.
Теги:
Сирія
Ізраїль
Палестина
Німеччина
Ірак
ІДІЛ
ісламісти
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