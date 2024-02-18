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Головна Війна в Ізраїлі Команда Лаврова збере на нараду в Москві воєнізовані формування Палестини

Команда Лаврова збере на нараду в Москві воєнізовані формування Палестини

18 лютого, 2024 неділя
16:05
Війна в Ізраїлі ХАМАС напав на Ізраїль

У Москві з 29 лютого по 1-2 березня пройде зустріч російських чиновників з різними палестинськими представниками, зокрема ХАМАСу та "Ісламського джихаду"

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Спецпредставник президента РФ з Близького Сходу та країн Африки, заступник глави МЗС РФ Михайло Богданов заявив, що РФ запросила всіх палестинських представників різних політичних сил, щоб допомогти їм об'єднатись у політичному плані. 

За його словами, зустріч пройде з 29 лютого по 1-2 березня.

"Ми запросили всіх палестинських представників, усіх політичних сил, які мають свої позиції у різних країнах, у тому числі в Сирії та Лівані, інших країнах регіону", - зазначив Богданов.

Він додав, що склад делегацій буде приблизно такий самий, як на попередніх двох міжпалестинських зустрічах - від 12 до 14 організацій.

"Здебільшого це, звичайно, ті, які входять до складу Організації звільнення Палестини, але є і деякі структури, які не увійшли поки що - це ХАМАС та "Ісламський джихад. Зараз ми теж запросили їх", - зазначив він. 

Богданов каже, що метою Москви є нібито допомога різним палестинським силам домовитися про об'єднання у політичному плані.

"Ми виходимо з того, що Організація звільнення Палестини була і залишається законним представником палестинського народу, її прийнято міжнародною спільнотою і нами", - підкреслив він.

Довідково. ХАМАС та "Ісламський джихад", визнані терористичними організаціями в ЄС, США, Німеччині, Ізраїлі, Канаді, Японії, Австралії та Великій Британії.

  • 19 січня 2023 року міністерство закордонних справ Росії прийняло делегацію від ХАМАС. У відомстві зазначили, що зустріч мала на меті перемовини щодо звільнення російських заручників у Газі.
Теги:
Світ
Росія
тероризм
ісламісти
Хамас
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