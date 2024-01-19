Делегація ХАМАС у Москві зустрілась із представником Путіна по Близькому Сходу та Африці

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Росії.

У заяві міністерства йдеться, що заступник міністра закордонних справ Михайло Богданов прийняв члена політбюро ХАМАСу Абу Марзука.

"Під час бесіди основну увагу було приділено триваючому протистоянню в зоні палестинсько-ізраїльського конфлікту, на тлі якого гуманітарна криза в секторі Гази досягла катастрофічних масштабів", - зазначили у відомстві.

Згідно з повідомленням, з російського боку було наголошено на необхідності якнайшвидшого звільнення захоплених під час нападів 7 жовтня 2023 р. і утримуваних палестинськими фракціями цивільних осіб, зокрема трьох російських громадян.