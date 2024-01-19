Делегація ХАМАС у Москві зустрілась із представником Путіна по Близькому Сходу та Африці
У п'ятницю, 19 січня, міністерство закордонних справ Росії прийняло делегацію від ХАМАС. У відомстві зазначили, що зустріч мала на меті перемовини щодо звільнення російських заручників у Газі
Про це повідомляє міністерство закордонних справ Росії.
У заяві міністерства йдеться, що заступник міністра закордонних справ Михайло Богданов прийняв члена політбюро ХАМАСу Абу Марзука.
"Під час бесіди основну увагу було приділено триваючому протистоянню в зоні палестинсько-ізраїльського конфлікту, на тлі якого гуманітарна криза в секторі Гази досягла катастрофічних масштабів", - зазначили у відомстві.
Згідно з повідомленням, з російського боку було наголошено на необхідності якнайшвидшого звільнення захоплених під час нападів 7 жовтня 2023 р. і утримуваних палестинськими фракціями цивільних осіб, зокрема трьох російських громадян.
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У неділю, 10 грудня, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вдруге після нападу терористів ХАМАСу на країну 7 жовтня 2023 року провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Для цього прем'єр перервав засідання уряду.
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