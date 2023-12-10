Нетаньягу вдруге з початку війни проти ХАМАСу провів розмову із Путіним, - ЗМІ
У неділю, 10 грудня, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вдруге після нападу терористів ХАМАСу на країну 7 жовтня 2023 року провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Для цього прем'єр перервав засідання уряду
Про це інформує Haaretz.
Зазначається, що прем'єр Ізраїлю покинув засідання кабінету міністрів, яке відбувалося в неділю вранці, щоб поговорити з Путіним, і повернувся лише в кінці засідання.
За даними офісу прем'єр-міністра, Путін і Нетаньягу розмовляли близько 50 хвилин. Це була їхня перша розмова приблизно за два місяці.
Також повідомляється, що під час телефонної розмови прем'єр-міністр Ізраїлю висловив незадоволення деякими заявами російських офіційних осіб в ООН та на інших форумах проти Ізраїлю.
Нетаньягу також різко критикував відносини між Росією та Іраном і назвав їх небезпечними.
Прем'єр-міністр підкреслив, що будь-яка країна, яка постраждає від теракту, такого як Ізраїль 7 жовтня, діятиме з не меншою силою, ніж його країна.
Водночас Нетаньягу висловив вдячність за зусилля Росії зі звільнення громадянина Ізраїлю з російським громадянством і заявив, що Ізраїль використовуватиме всі засоби, як політичні, так і військові, щоб звільнити всіх заручників. Ізраїльський прем'єр також звернувся до Путіна з проханням чинити тиск на Червоний Хрест, щоб той відвідав і надав ліки для заручників у Газі.
- Востаннє Нетаньягу розмовляв телефоном з Путіним після нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль 16 жовтня. Тоді президент РФ заявив про готовність вести роботу для "мирного врегулювання конфлікту політико-дипломатичними засобами".
- Варто зазначити, що палестинське терористичне угруповання ХАМАС привітало позицію президента РФ Володимира Путіна та "невтомні зусилля Росії" в контексті війни з Ізраїлем.
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