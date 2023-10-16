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Нетаньягу провів телефонну розмову з Путіним

16 жовтня, 2023 понедiлок
20:45
Війна в Ізраїлі Біньямін Нетаньягу

У понеділок, 16 жовтня, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним - Росія заявила, що готова вести роботу для "мирного врегулювання конфлікту політико-дипломатичними засобами"

Про це пише представництво Кремля в телеграмі.

"Президент Росії висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих ізраїльтян, акцентував рішуче неприйняття та засудження будь-яких дій, жертвами яких стає громадянське населення, зокрема жінки та діти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, нібито Володимир Путін поінформував про кроки, що робляться Росією, з метою сприяння нормалізації обстановки, недопущення подальшої ескалації насильства та запобігання гуманітарній катастрофі в секторі Газа. Представництво повідомляє, що Путін поділився деталями сьогоднішніх телефонних розмов із лідерами Палестини, Єгипту, Ірану та Сирії.

"Підтверджено принципову готовність російської сторони і далі вести цілеспрямовану роботу в інтересах припинення палестино-ізраїльської конфронтації та досягнення мирного врегулювання політико-дипломатичними засобами", - додали в представництві.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

Водночас після майже тижня ударів ЦАХАЛ по секторі Газа, де базуються палестинські бойовики ХАМАСу, очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньяху заявив, що це лише початок.

Ранком 15 жовтня проіранське шиїтське угрупування з Лівану Хезболла здійснило ракетний удар по базі ЦАХАЛа Аль-Рахеб, що на ізраїльсько-ліванському кордоні. 

В Ізраїлі вперше за усю історію евакуювали ціле місто. Заступниця мера міста Елад Калімі повідомила, що майже дві третини населення вже покинули місто, а ще декілька тисяч зроблять це найближчим часом.

Росія
Володимир Путін
Ізраїль
Палестина
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