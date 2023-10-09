ЦАГАЛ завдав ударів по Сектору Газа: цілі - командні пункти ХАМАС і будинки бойовиків

Про це повідомляє The Times of Israel.

У повідомленні йдеться про те, що авіація Ізраїля продовжує наносити удари по Сектору Газа, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС".

Серед цілей, уражених останніми годинами, було кілька командних пунктів, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів.

Збройні сили Ізраїлю підтвердили інформацію, що ЦАГАЛ завдав удару по будівлі, в якій перебували бойовики терористичної організації ХАМАС.

"Паралельно були атаковані кілька оперативних командних центрів ХАМАС, зокрема, триповерховий командний центр і командний центр, що належав Махмаду Кашті, старшому оперативнику військово-морських сил терористичної організації ХАМАС", - зазначають у повідомленні.

ЦАГАЛ також завдав удару по оперативній базі ХАМАС, розташованій в мечеті в місті Джабалія, були атаковані розвідувальний агент і додатковий агент, який використовувався для керівництва терором терористичною інфраструктурою ХАМАС.

Зокрема, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін заявив про ліквідацію одного з командирів бойовиків Ріфата Абу-Хілаля, він же "Абу аль-Абад".

"Мешканці Гази кажуть, що ізраїльська армія більше не діє за попереджувальним протоколом "Акеш ба гаг" ("Стук по даху"), а одразу знищує будинки один за одним", - додав він.

Ізраїльсе видання Ynet news з посиланням на пресслужбу армії Ізраїлю повідомило про те, що близько 80 терористів були виявлені на території Ізраїлю протягом ночі.

"У той час як бойові дії тривали в шести місцях уздовж кордону з Газою, щонайменше 800 цілей ХАМАС, були атаковані військовими", - зазначають у виданні.

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський Джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського Джихаду на територію Ізраїлю.