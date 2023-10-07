"Ми у стані війни", - прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу

Про це пише Times of Israel із посиланням на заяву прем'єр-міністра.

"Громадяни Ізраїлю, ми в стані війни. І ми переможемо", - заявив Нетаньягу.

За його словами, ворог заплатить ціну, якої він "ніколи раніше не знав".

Читайте також: ХАМАС напав на Ізраїль. Нетаньягу оголосив про війну. Текстова трансляція

Водночас головний речник армії оборони Ізраїлю, контрадмірал Даніель Хагарі, каже, що Ізраїль перебуває у стані війни: "ЦАХАЛ оголосив воєнний стан. Ми перебуваємо у стані війни".

Він наголосив, що ЦАХАЛ наповнює територію військами, Ізраїль зосереджується на бойових діях на кордоні Гази.