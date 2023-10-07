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"Ми у стані війни", - прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу

7 жовтня, 2023 субота
12:30
Світ Біньямін Нетаньягу

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Він наголосив, що його країна переможе

Про це пише Times of Israel із посиланням на заяву прем'єр-міністра.

"Громадяни Ізраїлю, ми в стані війни. І ми переможемо", - заявив Нетаньягу.

За його словами, ворог заплатить ціну, якої він "ніколи раніше не знав".

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Водночас головний речник армії оборони Ізраїлю, контрадмірал Даніель Хагарі, каже, що Ізраїль перебуває у стані війни: "ЦАХАЛ оголосив воєнний стан. Ми перебуваємо у стані війни".

Він наголосив, що ЦАХАЛ наповнює територію військами, Ізраїль зосереджується на бойових діях на кордоні Гази.

  • Вранці суботи, 7 жовтня, по центральних та південних районах Ізраїлю завдано масованого ракетного удару зі сторони сектору Газа. Унаслідок цього є жертви.
Ізраїль
Палестина
Військові новини
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