ХАМАС напав на Ізраїль. ЦАГАЛ оголосив про війну. Текстова трансляція
Коротко: Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Потом Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусиламі.
Палестинці випустили по території Ізраїлю понад 2 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.
Є загиблі серед військових та цивільних ізраїльтян. Людей закликають замкнутися в оселях і перебувати в укриттях.
У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) оголосила про мобілізацію резервістів та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Вперше за 50 років в країні впроваджено режим воєнного стану.
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