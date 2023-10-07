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ХАМАС напав на Ізраїль. ЦАГАЛ оголосив про війну. Текстова трансляція

7 жовтня, 2023 субота
11:30
Новини ракетний обстріл Ізраїлю

Коротко: Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Потом Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусиламі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю понад 2 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Є загиблі серед військових та цивільних ізраїльтян. Людей закликають замкнутися в оселях і перебувати в укриттях.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) оголосила про мобілізацію резервістів та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Вперше за 50 років в країні впроваджено режим воєнного стану.

Еспресо.TV у режимі реального часу слідкує за подіями.

 

Хронологія:
11:47
7 жовтня, 2023 субота
Міноборони Ізраїлю повідомляє, що десятки їх винищувачів завдають ударів по об'єктах терористичного угрупування ХАМАС у Секторі Газа.
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