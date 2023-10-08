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Війна з Росією: хроніка
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Ми переходимо у наступ, - Нетаньягу

8 жовтня, 2023 неділя
02:49
Новини

Очільник уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про успішне завершення першого етапу війни з Палестиною й пояснив, якими будуть подальші дії армії

Про це йдеться в його нічному зверненні, оприлюдненому в соцмережах о 02:19 (між Єрусалимом та Києвом немає різниці у часі).

Це вже його третє звернення з моменту початку конфлікту.

"Ми вступаємо у довгу й важку війну. Війна була нав’язана нам через смертоносний напад ХАМАС", - зазначив ізраїльський прем'єр.

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"Перший етап закінчується у ці години знищенням більшості сил противника, які проникли на нашу територію. При цьому ми почали наступ, і він триватиме без застережень і без перепочинку - до досягнення цілей", - наголосив Нетаньягу.

Блокада для Сектора Гази

Офіс прем’єрміністра також повідомляє, що кабінет безпеки завершив своє засідання сьогодні ввечері після дня безпрецедентних атак ХАМАС на ізраїльтян і прийняв "серію оперативних рішень, спрямованих на знищення військового та адміністративного потенціалу ХАМАС та палестинського угрупування "Ісламський джихад", передає Times of Israel.

Як наголошується, такі дії Ізраїлю "на багато років" позбавлять палестинські військові формування "здатності та бажання погрожувати громадянам Ізраїлю та шкодити їм".

Серед прийнятих кабінетом рішень - припинення постачання електроенергії, палива та товарів до Cектора Гази.

Події в Ізраїлі

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю понад 2 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) оголосила про мобілізацію резервістів та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Вперше за 50 років рішенням уряду в країні впроваджено режим воєнного стану

Для ударів по командним пунктам палестинців ЦАГАЛ з самого ранку активно задіював авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.

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За даними газети Jerusalem Post, ввечері у суботу, 7 жовтня 2023 року, кількість загиблих серед цивільних ізраїльтян зросла до 250 людей, понад 1500 отримали поранення.

При цьому кількість жертв продовжує зростати, оскільки Палестина не припиняє ракетних ударів по Ізраїлю.

Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".

Еспресо.TV у режимі реального часу слідкує за подіями: деталі у текстовій трансляції.

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